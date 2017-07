La justifcación del Tanque Silva tras su primer semestre en la UC: "Me quebré dos vértebras"

Santiago Silva llegó a comienzos de 2017 a Universidad Católica con el desafío de convertirse en el hombre gol cruzado y la difícil misión de reemplazar a Nicolás Castillo, quien partió a Pumas de la UNAM. Pero, pese a sus buenos pergaminos, el uruguayo no tuvo un desempeño a la altura de las expectativas y se ganó las críticas de los hinchas, fundamentalmente por su sequía en el torneo local.

El propio Tanque asume dicha realidad y por lo mismo quiere revancha, tanto en lo personal como en lo colectivo. “El desafío personal es tratar de convertir la mayor cantidad de goles posibles, ya que venimos de un semestre no tan bueno en lo individual y colectivo. La idea es esa, convertir para que Católica esté lo más alto posible y volver a pelear los primeros lugares, la Copa Chile, ganar la Supercopa y pelear el campeonato hasta el final”, expresó el charrúa en conferencia de prensa.

Tras el receso de vacaciones y la pretemporada en Marbella, el ex Boca Juniors destacó el buen ánimo de la UC para la nueva temporada. “Es un nuevo semestre, campeonato y expectativas. Entrenamos fuerte en lo físico y en lo futbolístico para ponernos a tono, para arrancar un buen campeonato y semestre. Es la idea, volver a jugar las copas, salir campeón y eso es lo importante”, sostuvo.

Al entregar un balance de sus primeros meses en la Franja y su correspondiente adaptación al fútbol chileno, el atacante de 36 años hizo una importante revelación. “Más allá de la adaptación, tuve una lesión que no se habló mucho: me quebré dos vértebras y por mi forma de ser, intenté jugar y estar. Creo que relativamente lo pude hacer bien en la Copa, en el campeonato local no. Uno quiere lo mejor, mejorar en lo colectivo y en lo individual. Se tuvo un semestre irregular y hay que mejorar, para pelear lo que se viene”, contó.

Pero aquella lesión que lo complicó quedó en el pasado y por lo mismo Silva dejó en claro que “en lo físico estamos bien. Estamos afinando lo futbolístico que es lo más importante. Hemos jugado dos amistosos, nos hemos sentido bien. Si bien no se mira tanto el resultado, porque se trata de corregir los errores, el grupo se siente bien en el ánimo para encarar todo lo que se viene”.