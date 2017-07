El Araña Olivares y su Wilstermann pegan otro golpe en la Libertadores

El boliviano Jorge Wilstermann derrotó 1-0 al brasileño Atlético Mineiro en partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2017 jugado este miércoles en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.

El joven delantero Gilbert Álvarez anotó el único tanto para el plantel aviador, donde tuvo un buen partido el arquero chileno Raúl Olivares, a los 41 minutos tras un rebote que le dejó servida una pelota que remató con una acrobática media tijera.

Fue un partido equilibrado, donde el ‘Galo’ no expuso a plenitud su habitual jerarquía, aunque presentó un esquema de doble muralla defensiva que dificultó el acceso al arco de su portero Víctor. No se jugó cerca de los arcos y pese a sus esfuerzos, los visitantes no pudieron alcanzar la igualdad.

El partido revancha de octavos entre ambos planteles se cumplirá en Belo Horizonte el 9 de agosto. El vencedor de esta llave se enfrentará en cuartos con el vencedor de la serie que integran River Plate de Argentina y Guaraní de Paraguay.

Barcelona y Santos sacaron ventaja

El ecuatoriano Barcelona logró este miércoles una sufridísima victoria por 1-0 ante el brasileño Palmeiras en Guayaquil, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2017.

En un partido de final electrizante y claramente dominado por los locales, el delantero uruguayo Jonathan Álvez convirtió el único tanto en el 90+1, con un disparo que entró raso por el palo izquierdo del arco paulista. La vuelta será el 9 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo.

El vencedor de la llave se enfrentará al ganador del duelo brasileño de octavos entre Atlético Paranaense y Santos, que tuvo como ganador al segundo por 3-2, en el duelo de ida disputado en Curitiba.

Parananese abrió el marcador en el minuto 6 con un tanto de Nikao. El empate no demoró en llegar. Jean Mota, en un contraataque a los 25, centralizó para Lucas Lima, Kayke recibió y la puso en lo alto de la esquina izquierda.

El ‘Peixe’ logró aumentar la diferencia. Victor Ferraz, en el 56, remató fuera del área pero el golero Weverton cometió un blooper al detener la pelota, se le escapó de su dominio y sobre la raya Bruno Henrique apenas tuvo que empujarla para el 2-1.

Santos aumentó el control y Kayke capitalizó el tercer tanto con un toque en el área, enfureciendo a los seguidores del Atlético que comenzaron a insultar al técnico Eduardo Baptista, que lograron disminuir la diferencia en el 71, gracias a Éderson.

El juego se disputó en la Vila Capanema, estadio usado en la Copa del Mundo de 1950, debido a que el Atlético cedió la Arena de Baixada para la final de la Liga Mundial de voleibol, del 4 al 8 de julio.