Nelson Cabrera, el hombre de la discordia: "Es feo y triste ganar puntos sobre una mesa"

Nelson Cabrera viajará este miércoles desde Bolivia hasta Paraguay, pero su nombre hará más noticia en Suiza. El defensa estará finiquitando su salida del Bolívar altiplánico para sumarse al Sportivo Luqueño guaraní, aunque será en Lausana donde dará más que hablar, pues ahí comenzarán las audiencias ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para definir quién se quedará con los puntos en disputa en la tabla de las Clasificatorias Sudamericanas.

El tema está en el centro de la polémica desde el 1 de noviembre del año pasado, cuando la FIFA castigó a la Verde quitándole las unidades sumadas contra Chile y Perú por la inscripción irregular del paraguayo nacionalizado boliviano. El otrora zaguero de Colo Colo ya quiere que todo se acabe de una buena vez, aunque el TAS tiene plazo hasta el 31 de agosto para entregar su resolución final sobre el litigo.

¿Ya estás aburrido del tema?

La verdad, espero que esto se termine ya, porque es algo que ha estado molestando durante un buen tiempo. Lo principal es que para este miércoles ya esté todo mucho más claro y uno espera que los puntos que se han ganado en cancha se mantengan de esa manera.

¿Tienes confianza en la apelación de tu país?

Tengo bastante confianza. Espero que se pueda llegar a buen puerto en este tema, que ha inquietado no sólo a Bolivia, sino también a muchos países que están involucrados. Confío en que las cosas se hagan de la manera correcta, que sea un día importante para el fútbol y esperaremos con ansias la resolución final.

¿Sientes que la presión al TAS va más por el lado de los terceros países involucrados que de Bolivia, que ya casi no tiene chances de ir al Mundial?

Yo siento que Bolivia también está presionando, porque se siente agredida por un tema que se desarrolló dentro de un campo de juego. Siempre es feo y triste ganar puntos sobre una mesa cuando los partidos se juegan en una cancha. Obviamente, otros países están involucrados, pero los más perjudicados somos nosotros, por más que digas que casi no tenemos chances, porque esto no afecta sólo al fútbol, sino a todo un país y un pueblo que lucha por salir adelante.

Con el paso del tiempo, ¿haces algún mea culpa?

Yo nunca haré un mea culpa, porque no estaba al tanto de lo que sucedía. Como naturalizado, me llamaron para defender a la selección y fui. Tendría que hacerlo si hubiese hecho algo malintencionadamente, pero eso no fue así. Si hay un error aquí, fue desconocer la norma, nada más. Siempre actué de buena fe y estoy tranquilo, sobre todo por el cariño de la gente y el apoyo que me han dado desde el inicio.

¿Qué sentirías si le devuelven los puntos a Bolivia?

Sentiría una alegría mesurada, tranquilidad, porque sabré que lo que se hizo en cancha pudo ratificarse. Es algo que no se debió haber cambiado nunca. Sacamos cuatro puntos de seis ante rivales muy duros y borrar eso con una protesta no corresponde.