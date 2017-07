La confianza boliviana ante resolución del TAS: "Habría que ver la cara de la dirigencia chilena"

La Federación Boliviana de Fútbol rebosa optimismo tras los alegatos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el caso de Nelson Cabrera. Luego de la audiencia realizada este miércoles en Lausana, Suiza, donde los altiplánicos fueron representados por el presidente Marco Peredo y el abogado Víctor Hugo López, este último expresó su confianza en un fallo favorable.

¿Qué sensación le dejó la audiencia?

Un optimismo mayor al que teníamos antes. El desarrollo de la audiencia nos ha dejado una mejor expectativa y esto refuerza la tesis de que nuestra postura es la correcta, pero, aunque somos optimistas, no tenemos la certeza. Habrá que esperar la resolución final, que ojalá sea la restitución de los puntos.

Los representantes chilenos dijeron que los argumentos bolivianos carecieron de fondo…

Me limito a hablar de lo que yo siento, no voy a hacer ninguna calificación. Al revés, podría decir qué es lo que ha pasado, pero yo respeto el trabajo profesional de los demás. Sólo habría que ver la cara de la dirigencia chilena para practicar cuál es su sensación. Yo tampoco soy exitista, así que me reservo el resultado.

¿Está diciendo que las caras de los representantes chilenos no eran las mejores?

Seguramente alguien más le puede confirmar aquello.

Publimetro.cl La ANFP se pronunció tras exposición ante el TAS: “Nuestro argumentos fueron categóricos” El secretario general del organismo, Sebastián Moreno, se mostró conforme con la defensa chilena en Lausanne: “Evaluamos bien la exposición de Chile”, manifestó

¿Qué sentiría si le devuelven los puntos a Bolivia?

Que se ha hecho lo correcto, porque hasta ahora no se había aplicado un reglamento que la propia FIFA dice que existe, pero reconociendo que es una norma a la que nunca le han dado importancia. Espero que más allá de que los puntos retornen a Bolivia, a partir de ahora la FIFA sea más responsable y cuidadosa, y consciente de que las normas son para respetarlas y aplicarlas, no para soslayarlas, como en el caso que nos ocupa. Esto puede servir como reflexión de que no todo lo que tenemos es perfecto, que hay muchas cosas que se deben corregir.

¿Bolivia le cedió parte de su tiempo a Argentina en los alegatos?

Usted cree que yo podría hablar si es que le hubiera cedido la palabra al argentino para que actúe por nosotros. No sé de dónde ha salido semejante tontería, Bolivia abrió el debate con su intervención de 30 minutos y también cerró este ciclo. Hemos hecho nuestro trabajo.

¿Los otros países involucrados presionaron a Bolivia para haber llegado hasta estas instancias o fue iniciativa propia?

Absolutamente propia, no ha habido presión de ninguna naturaleza, ni antes, ni durante, ni después.