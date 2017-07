Marcelo Díaz: "Están haciendo todo para dejar a Chile fuera del Mundial, pero no lo van a lograr"

Luego de la audiencia ante el TAS, las federaciones de fútbol de Chile, de Bolivia, Argentina, Perú, entre otras, tendrán que esperar por la resolución final para saber si el organismo acogerá o no la apelación de los altiplánicos por el caso de la irregular alineación de Nelson Cabrera, y que podría quitarle a la Roja los puntos que obtuvo por secretaría.

Frente a esa situación, el volante Marcelo Díaz manifestó la inquietud que existe en el plantel del combinado criollo y que el fallo será en contra de nuestro país, aunque eso no impedirá la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

“Estamos pendientes… La verdad es que no nos preocupamos de eso, pero ya nos hemos dado cuenta que hay cosas que están pasando en contra nuestra que no tienen explicación. Yo por lo menos creo que esa apelación va a jugar en contra nuestra. Espero que no sea así, pero se está haciendo todo para dejar a Chile en el camino. Pero no lo van a lograr”, reconoció en entrevista con La Tercera.

Publimetro.cl Chile y Bolivia expusieron sus alegatos ante el TAS y ahora sólo quedar esperar la decisión final La audiencia se llevó a cabo en Lausanne, Suiza, y duró más de cinco horas. La ANFP defendió su postura y ahora se espera que antes del 31 de agosto esté la resolución del Caso Cabrera

“Nosotros vamos a ganar en la cancha, vamos a jugar y vamos a demostrar que esta selección tiene mucho por entregar y que esta selección va a ir al Mundial igualmente. Sabemos que nos jugamos la clasificación en estos partidos que vienen y por lo mismo nos vamos a preparar de muy buena forma”, añadió Carepato.

Además, el mediocampista criollo se refirió a su futuro, donde no estaría en los planes del nuevo entrenador del Celta de Vigo para la próxima temporada: “Por ahora tengo que volver al Celta. No he tenido noticias de algún cambio, pero siempre está la opción de salir. Ya veremos”.