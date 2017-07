Murray y Nadal ganan en Wimbledon y mantienen su lucha por el número uno

El tenista británico Andy Murray y el español Rafael Nadal, dos de los grandes favoritos, ganaron este miércoles su segundo partido en Wimbledon y ya están en tercera ronda del torneo sobre hierba londinense.

Murray, dos veces ganador en Wimbledon e ídolo local, se clasificó este miércoles sin ningún problema para la tercera ronda del torneo londinense, tras superar por 6-3, 6-2 y 6-2 al imprevisible alemán Dustin Brown, verdugo de Nadal en 2015 en la misma cancha central y 97 del planeta.

El número 1 del mundo se medirá en el siguiente partido al italiano Fabio Fognini, que derrotó al checo Jiri Vesely por 7-6 (7/3), 6-4 y 6-2.

El escocés acostumbra a firmar buenos resultados en Wimbledon, donde no pierde antes de los cuartos de final desde hace más de una década, cuando cayó en octavos en 2006. En todas sus participaciones en Wimbledon nunca perdió en ninguna de las dos primeras rondas y en esta ocasión cumplió con la tradición.

El número 1 llegó a esta edición con algunas dudas, por las molestias en la ingle que le obligaron a cancelar dos partidos de exhibición antes del tradicional torneo inglés.

Bowing out in style. Dustin Brown was hardly going to exit The Championships without a few moments of magic…#Wimbledon pic.twitter.com/f94iSnQCaz — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2017

The third round awaits the defending champion, Andy Murray…#Wimbledon pic.twitter.com/ONgWaLHJu7 — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2017

Por su parte, Nadal, segundo jugador del mundo, se impuso este miércoles al estadounidense Donald Young por 6-4, 6-2 y 7-5, y avanzó a la tercera ronda de Wimbledon.

El español vuelve al torneo del Grand Slam sobre hierba de Londres tras su ausencia del año pasado, se deshizo sin problemas del estadounidense de 27 años, 43º del mundo, en partido disputado en la cancha central.

El ganador de 15 torneos del Grand Slam (dos en Wimbledon, en 2008 y 2010) se medirá en la siguiente ronda al ruso Karen Khachanov, de 21 años, cabeza de serie número 30.

Nadal puede recuperar el número uno mundial en este torneo y aspira a ganar su tercer Wimbledon, en una temporada hasta ahora muy buena.

Fue finalista en el Abierto de Australia -perdió ante Federer- y se alzó con el segundo y último Grand Slam en juego, Roland Garros, su décima corona en un torneo sobre tierra en el que siempre es favorito.

Hacía sin embargo dos temporadas que no competía sobre hierba, y sus últimas apariciones en Wimbledon se saldaron con eliminaciones tempranas.

Nadal cayó en primera ronda en 2013, ante Steve Darcis (nº135 del mundo), en cuarta en 2014, ante Nick Kyrgios (144º) y en segunda en 2015, ante Dustin Brown (nº102).

De conquistar Wimbledon y Roland Garros el mismo año, Nadal igualaría el récord del sueco Bjorn Borg, que lo hizo en tres ocasiones.