Pinilla viajó a Italia para sellar su retorno a la U: "Todo jugador quiere volver a su casa"

El regreso del delantero chileno Mauricio Pinilla a Universidad de Chile, ha sido uno de los grandes deseos que ha tenido la dirigencia de Azul Azul y Carlos Heller durante los últimos años. Con conversaciones en cada mercado de fichajes, la concesionaria ha tratado de sumar al ariete de Genoa y para el torneo de Transición 2017 es cuando ha estado más cerca de concretarlo.

A pesar de la intención de ambas partes de poder concretar su retorno a la U, el ex seleccionado nacional tuvo que viajar a Italia para poder aclarar su contrato con el equipo genovés, debido a que los azules ven difícil poder pagar el precio de su traspaso. Sin embargo, y antes de su viaje a Europa, Pinilla descartó que ese fuese el motivo de su viaje, pero reconoció el deseo que tiene de volver al Centro Deportivo Azul en el corto plazo.

Publimetro.cl La U elige a Felipe Seymour para reemplazar a Gonzalo Espinoza El mediocampista de Unión Española fue contactado rápidamente por Azul Azul y el interés del jugador por volver al club laico definiría las negociaciones en las próximas horas.

“Eso lo dicen ustedes (destrabar vínculo con Genoa). Yo viajo a Italia porque tengo contrato con mi club y voy a presentarme como está estipulado en mi contrato el día 6 de julio y tengo que conversar con mi club. Veremos cuáles son las pretensiones de mi equipo porque yo estoy bajo contrato con ellos y voy a tratar de respetar ese contrato”, dijo el atacante en el aeropuerto de Santiago.

“Tengo muchas intenciones (de volver), pero tengo contrato con mi club, no he tenido ninguna indicación de que ellos no vayan a contar conmigo todavía, así que en base a eso vamos a manejar las posibilidades que se presenten, pero el tema de la U se ha dado el 2015, 2016, 2017 y al final entre tanta conversación y tanta cosa no se ha podido dar La ilusión de jugar en la U ha estado desde niño, desde que me fui y el último tiempo lógicamente porque todos los jugadores quieren volver a su casa en algún momento y si se da esa posibilidad será en el momento que Dios quiera”, añadió.

Aunque Pinilla lo niegue, y según aseguraron a El Gráfico Chile, las tratativas con el jugador y la U están muy avanzadas, e incluso se hizo los chequeos médicos de rigor. No bastando con eso, el ex delantero del Cagliari incluso grabó el video institucional de bienvenida que se le dedica a cada nuevo refuerzo, siempre pensando en que no tendrá problemas para poder llegar a un buen arreglo con Genoa y así sentenciar durante los próximos días su anhelado nuevo paso por los laicos.