El millonario sueldo que estaría pidiendo Alexis Sánchez para quedarse en Arsenal

El futuro de Alexis Sánchez se empezará a definir en los próximos días. El destino del delantero nacional es toda una incertidumbre en Inglaterra y mientras negocia por renovar su contrato con Arsenal, el que termina en junio de 2018, también está viendo las opciones que tiene de salir, siendo Manchester City el principal candidato para quedarse con el nacional si decide no seguir en Londres.

Tras ser la gran figura de los Gunners en la pasada temporada, anotando 24 goles y aportando con 10 asistencias en la Premier League, Arsene Wenger seguramente no querrá perder a su pilar en delantera, pero las negociaciones para extender su vínculo no han progresado y aún no firma su renovación. Con ese panorama, los Citizens quieren aprovechar el descontento del chileno por la escasa opción de pelear títulos importantes con los londinenses, ya que no clasificaron a Champions League y en la pasada temporada estuvieron lejos de la punta en el torneo inglés.

Sin embargo, Arsenal sabe que tiene que retener a su figura para cortar la sequía de títulos y ahora intensificarán las negociaciones para que firme su renovación. Pero, además de los objetivos deportivos, la otra gran traba es la económica. Los dirigentes londinenses le ofrecen 300 mil euros semanales al nacional para convencerlo, pero, según informó el Mirror, ahora el chileno quiere un sueldo de clase mundial y exige 450 mil.

Los londinenses tendrán duras negociaciones para retener a su figura y lo más probable es que tengan que abrir la billetera para quedarse con Alexis Sánchez por más años.