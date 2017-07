Tagle y la opción del Burrito Martínez en la UC: "Es uno de los nombres que tenemos, pero no es el único"

Universidad Católica está cerca de darle la forma definitiva a su plantel que competirá durante el segundo semestre de 2017, pero para cumplir a cabalidad con el plan inicial del director técnico Mario Salas, a los cruzados les resta por incorporar un hombre más en la zona ofensiva. En dicho escenario es donde emerge el argentino Juan Manuel Martínez.

Cabe recordar que el planteamiento del Comandante para el período de fichajes fue el siguiente: contratar un defensa (Branco Ampuero) y un delantero polifuncional (Diego Vallejos), y reemplazar las bajas de aquellos que estaban contemplados. Luciano Aued llegó por Enzo Kalinski, Benjamín Vidal lo hará por Guillermo Maripán y la idea es que el Burrito supla la partida de Ricardo Noir.

Sobre la opción del atacante transandino de 31 años, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, comentó a El Gráfico Chile que “se trata de un jugador interesante, sin duda, es uno de los nombres que tenemos en cuenta, pero no es el único. Ya estamos entrando en la evaluación fina, ya llegó Diego (Vallejos), entonces hay que ver lo que dice el cuerpo técnico y la gerencia deportiva”.

El propio mandamás de la concesionaria que administra el fútbol de la UC insistió que Martínez “es uno de los nombres que tenemos, pero no es el único. Es un futbolista importante, de mucha trayectoria, entonces no son platas menores traer a ese tipo de jugadores, por lo que también entra el tema económico en juego”.

En el mismo tenor, el timonel estudiantil también deslizó la opción de cerrar el plantel sin un nuevo atacante. “Eventualmente podría llegar alguien más, pero eso solamente en la medida que alguno de los nombres que están conversados y aprobados por el directorio y el cuerpo técnico realmente avance. Si no se da así, creo que tenemos un plantel competitivo“, sostuvo.

Jugador libre

Lo que facilitaría el arribo del ex Boca Juniors a la Franja sería su inminente condición de jugador libre. Tras un irregular semestre, el extremo busca desvincularse de Vélez Sarsfield. “Todavía no he roto el vínculo, pero es una gran posibilidad“, explicó el propio jugador al programa “¿Cómo te va?” de Radio Guemes.

El ex compañero del Tanque Silva tiene contrato vigente con el Fortín por un año más, pero también cuenta con una cláusula de salida a la que puede recurrir de forma unilateral. En dicho escenario, el Burrito dijo que “estoy buscando club. Hay posibilidades de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y algo de Europa. Nada concreto para cerrarlo hoy“.

Entre aquellas posibilidades, el argentino comentó que dos corren con más fuerza que las otras. Desde la Liga Deportiva Universitaria de Quito vienen conversando con el jugador desde hace un par de semanas, sin embargo con la posible contratación del colombiano Sherman Cárdenas, la LDU llenaría sus cupos de extranjeros y se bajaría de la puja por Martínez.