La UC presentó sus tres primeros refuerzos para recuperar el título del fútbol chileno

Universidad Católica presentó este miércoles sus tres primeros refuerzos para el segundo semestre del 2017, donde buscará recuperar la corona del fútbol chileno que conquistó por partida doble hace un año.

Son el defensor Branco Ampuero, el volante argentino Luciano Aued y el delantero Diego Vallejos, que ya pertenecen al club cruzado y se integraron de esta manera a la disciplina del entrenador Mario Salas.

En primer término, el ex zaguero de Antofagasta señaló que “estoy feliz de llegar a Católica, es un gran desafío y me siento preparador para llegar a este club“.

En esa línea, Ampuero aseguró que “hice las inferiores en Puerto Montt, luego estuve en Antofagasta y esto es un salto muy grande en mi carrera, es una gran responsabilidad para mi y tengo mucha confianza en mis condiciones, quiero demostrar porque me trajeron acá“.

Por su parte, el trasandino expresó que “estoy muy feliz de llegar a un club tan grande de Chile, vengo con muchas expectativas y con ganas de dejar una huella en el club, para cumplir todos los objetivos que nos hemos planteado“.

“Mario (Salas) me ha mostrado videos para decirme cuál es la función que quiere que cumpla en el equipo, quiere que llegue mucho al área porque es una forma de jugar que permite que los volantes lleguen al gol, lo cual me va a servir para desarrollarme como futbolista“, añadió el ex jugador de Racing Club.

Finalmente, Vallejos indicó que “al igual que mis compañeros, estoy muy contento de estar acá, vengo con todas las ganas y la ilusión de conseguir muchas cosas acá, intentaré ser un aporte en lo grupal para el equipo“.

“En el plantel me recibieron muy bien, todos sabemos lo que esta institución y espero dar lo mejor de mí. Es un gran salto para mi carrera, ojalá pueda ser para llegar a la selección, pero tengo que trabajar día a día esperando tranquilo la oportunidad de jugar“, cerró.

Las palabras de nuestros refuerzos Cruzados ⚪🔵 pic.twitter.com/eSpEyfOgRP — Universidad Católica (@CruzadosSADP) July 5, 2017

Iniciamos la presentación de Branco Ampuero, Luciano Aued y Diego Vallejos ⚪🔵#LosCruzados pic.twitter.com/QEmn2umVvo — Universidad Católica (@CruzadosSADP) July 5, 2017