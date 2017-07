Dura competencia para Eduardo Vargas: Enner Valencia es el nuevo delantero de Tigres

Eduardo Vargas llegó a Tigres como gran figura y con la idea de sumar minutos para olvidar su intrascendente paso por el Hoffenheim alemán. Sin embargo, el delantero no logró afirmarse en el once titular de los felinos y fue desplazado por la potente dupla que conforman el francés André Pierre Gignac y el ex Universidad Católica, Ismael Sosa.

Si el panorama para Turboman ya era complicado, ahora se le pone peor con la nueva contratación del conjunto de Monterrey: el ecuatoriano Enner Valencia. Fijo en la selección de Ecuador, el atacante llega procedente del Everton de la Premier League de Ingalterra y en tierras aztecas intentará recuperar su poder goleador, luego de sumar sólo tres tantos en los 23 partidos que jugó.

Superman sumará su segunda estadía en México, luego de jugar en Pachuca en 2014 para convertirse en el goleador del Clausura con sus 14 dianas. “Me fue bien cuando estuve en México, esperemos que esta no sea la excepción. Voy a dar lo mejor de mí, mi mayor esfuerzo para que la institución siga creciendo y esperemos sigan los éxitos”, señaló el delantero en su llegada a Monterrey.