DT de Palestino criticó el obsoleto formato del torneo chileno: "Está hecho para los equipos grandes"

Palestino no tenía una fácil labor para la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Además de tener en frente a Flamengo, los árabes perdieron a muchos de sus jugadores que terminaron contrato tras el Torneo de Clausura, tales como los destacados Leonardo Valencia o Ezequiel Luna, quienes fueron pilares claves en la campaña que los llevó a alcanzar los cuartos de final del mismo campeonato continental en su edición 2016.

Por si estos inconvenientes no fueran suficientes, los árabes, por normativa de la Conmebol, no pudieron inscribir a todos los refuerzos que trajeron para reforzar su desmantelado equipo y ni siquiera habían jugado un partido oficial en el segundo semestre antes de enfrentar este miércoles al Mengao, quienes ya llevan once fechas disputadas en el Brasileirao. La falta de rodaje se notó y el equipo dirigido por Germán Cavalieri cayó por 5 a 2, sufriendo en los minutos finales el cansancio físico que les generó estar en plena temporada.

El técnico de Palestino notó estos problemas y no tuvo problemas en criticar el formato que tuvo el fútbol chileno, lo que los hizo enfrentar al Mengao sin un funcionamiento claro, con grandes bajas y sin todos sus refuerzos. Por eso también valoró que el próximo año se cambie a formato anual y siga la lógica de la modificación que también tuvo la Sudamericana y la Libertadores, que ahora son a año corrido.

“La idea de hacer el torneo largo es enmendar este error. Los argentinos y brasileños no cortaron, no se les fueron jugadores, y tienen ventaja con los otros, tanto en la Sudamericana y la Libertadores. Es lógico que te saca ventaja un equipo que tiene once fechas jugadas, aunque le pusimos ganas y corazón, en los planes era muy difícil. A estos equipos como Palestino, que les cuesta tanto clasificar a un torneo internacional, tener una desventaja no nos beneficia“, señaló el estratega.

“Se habla mucho que el fútbol chileno sale afuera y no consigue nada, pero hay errores. No son excusas, pero hicimos un buen partido hasta cierto punto y después nos caímos en lo físico, que era lo que esperábamos. El campeonato no nos benefició. No nos beneficia ni el calendario ni la organización, está hecho para los equipos con recambio o para los grandes. Así es difícil pelear“, agregó.

En lo futbolístico, en tanto, Germán Cavalieri valoró el nivel que mostraron los jugadores de Palestino y la entrega que tuvieron para tratar de sacar adelante el partido con Flamengo.

“Estoy orgulloso de mis jugadores, que sin funcionamiento hicieron el partido que hicieron y dejaron la vida. Hay que estar orgullos. Tengo que estar contento y tranquilo con lo que hizo el grupo. Esperamos que la llave quede abierta, pero no se pudo. Se jugó de igual a igual y se intentó, pero nos faltó la capacidad para sacarle ritmo. La serie está definida y ahora vamos a trabajar para la Copa Chile y el campeonato”, concluyó.