Mario Salas: "No creo que Católica esté más abajo por no traer nombres"

En Universidad Católica no se sienten menos que sus dos rivales tradicionales, Colo Colo y la U, equipos que han remecido el último mercado de fichajes del fútbol chileno con importantes nombres: Jorge Valdivia y Mauricio Pinilla, respectivamente. El director técnico cruzado, Mario Salas, cree que sus refuerzos estarán a la altura de los desafíos de la UC.

Sobre la conformación de su plantel de cara al segundo semestre, el Comandante sostuvo que “esto de los tiempos fue apremiante, pero de repente comenzaron a llegar los refuerzos y se comenzaron a definir varias situaciones. Los refuerzos me tienen muy contento, sobre todo después de verlos entrenar. Son jugadores que vienen a aportar y nos permitirán seguir potenciándonos”.

En relación con lo anterior, al entrenador franjeado se le preguntó por los fichajes de renombre que han llegado a Macul y al CDA, ante lo que respondió que “creo que no es algo a tener en cuenta, son nombres atractivos, se valoran, pero a mí me interesa más el momento del jugador y si se puede adaptar a la forma de jugar”

“No creo que Católica esté mas abajo por no traer nombres, muchas veces se han traído jugadores con gran currículo y no han rendido. A nosotros nos pasó, al revés, el año pasado con Tito (Noir) y Enzo (Kalinski), que no tenían un gran renombre y tuvieron un gran rendimiento”, prosiguió.

Dos más para Salas

En otra materia vinculada al armado de su equipo, Salas comentó el inminente fichaje de Guillermo Maripán en el Deportivo Alavés de España. “Guillermo viajó, ojalá pueda firmar contrato y salga todo bien. Pero en esto se han visto tantas cosas que prefiero no emitir un juicio hasta que no esté puesta la firma”, dijo.

Eso sí, el técnico estudiantil dejó en claro que “debe llegar alguien para reemplazar a Maripán y un jugador más. Un delantero“. Para el ataque el nombre que maneja Cruzados es el argentino Juan Manuel Martínez, pero al ser consultado por el Burrito prefirió no dar una respuesta tajante. “Manejamos muchos nombres para ese puesto, no me gusta especular con estos temas, no voy a emitir juicios sobre algo que se pueda prestar para especulación”, declaró.

Por otro lado, el ex rugbista explicó el caso del uruguayo Santiago Silva, quien a comienzos de semana reveló que durante el primer semestre jugó con dos vértebras fracturadas. “A Santiago no se le expuso lo que se podría haber expuesto. En esto hay que entender el parte medico, si podía jugar era porque tenía el permiso médico, yo no arriesgo la salud de mis jugadores”, planteó Mario Salas.

Continuando con su argumentación, bicampeón con la UC estableció que “en su declaración Santiago habla más allá de la fractura. Él hizo un análisis muy autocrítico, hay que valorarlo. Hay que entender que él jugó con una lesión que era limitante, pero que no era excluyente. El hecho de haber jugado en esas condiciones valora aún más lo de Santiago”.