Máximo ídolo de Independiente reprueba fichaje de Beausejour: "Si gastan tanta plata que sea por un goleador"

Muchas historias antiguas se cuentan del legendario ex volante de Independiente de Avellaneda, Ricardo Bochini. El ex Diez del Rojo era tan habilidoso que incluso el astro Diego Maradona reconoció su devoción por Bocha, quien no sólo tiene calles con su nombre en Buenos Aires sino que el estadio del equipo que defendió por décadas, también está bautizado como él.

Una voz absolutamente autorizada para hablar de la actualidad de Independiente y de la posible llegada del seleccionado chileno Jean Beausejour, a quien valora por su relevancia continental de los últimos años, pero desacredita que pueda significar dos millones de dólares para una institución que está en una delicada situación económica. Según comentó Bocha en conversación con El Gráfico Chile, el equipo de Ariel Holan necesita gastar dinero en un goleador, más que cualquier otro puesto.

Por otra parte, el Bocha se refirió a la actualidad del fútbol argentino con el técnico Jorge Sampaoli a la cabeza, elogiando al casildense por un estilo de juego más confrontacional que el mostrado por sus antecesores, y que podrían cambiar a futuro el destino de la Albiceleste en el próximo Mundial de Rusia 2018.

El seleccionado chileno Jean Beausejour está cerca de llegar a Independiente ¿Usted lo conoce?

Sí si, algo he podido verlo en los últimos partidos de selección de Chile.

¿Que le parece Beausejour como jugador y su posible llegada a Independiente?

Es un jugador que tiene mucha experiencia y trayectoria. El técnico lo pidió por sus facilidades que él cree que tiene para poder reforzar al equipo. Yo vi su última campaña con Chile y sé que es un lateral-volante por izquierda, debo confesar que no me he fijado mucho en sus partidos pero si que el técnico quería contar con él y sé que lo ha pedido.

La única forma de que Jean vaya a Independiente es por US$ 2 millones, ¿le parece bien a usted eso?

No, porque Independiente no está bien económicamente y si a mi me pidieran mi opinión, yo creo que por ese precio se necesita más un jugador de área, un 9 de área, porque han perdido muchos partidos por no definir, no tiene hoy un goleador y si van a gastar una plata grande que sea por un jugador que se necesite porque Beausejour es un jugador importante, pero que es otro puesto que en Independiente no es necesario. Falta un jugador con características de goleador como pasa en los otros equipos de Argentina. Han perdido un montón de partidos o empatado por eso, yo hoy me decidiría por eso, pero es cosa de cada técnico.

¿Le atrae el juego del nuevo técnico Ariel Holan? Ese DT sonó en la U, club actual de Beausejour..

Sí, hizo una buena campaña con partidos difíciles, estuvo varios partidos invicto, perdió con Boca pero empató muchos partidos con equipos que se le metían atrás y ahí le costó mucho resolver ese tipo de partidos, sino hubiese conseguido otro tipo de resultados, pero los jugadores que tiene estaban bien.

En sus tiempos Independiente era uno de los equipos más famosos del mundo ¿Qué pasa ahora?

Independiente siempre se caracterizó por tener un equipo competitivo, para el torneo local y Copa Libertadores, y era un equipo que siempre tenía base de jugadores y cuando se reforzaba lo hacía bien y así tenía por años un equipo fuerte. Con el correr del tiempo no se incorporaron jugadores que requería el equipo, y así Boca o River han hecho mejor las cosas económicamente y así pueden traer jugadores de nivel. Eso hizo que se diferencie mucho de la época nuestra.

Bochini fue multicampeón con el Rojo / El Gráfico Argentina

¿Qué le parece la llegada de Sampaoli a Argentina, cambiará el curso del equipo?

Argentina siempre ha tenido buenos jugadores, con una buena selección, pero Sampaoli va a tener que trabajar mucho, elegir bien a los jugadores. Tanto Bauza como Martino o Sabella, para mí eran técnicos que tenían una actitud de fútbol que no arriesgaban mucho, muy conservadores y eso hizo que no ganaran en los últimos campeonatos, aunque llegó a finales, faltó arriesgar más y por lo que vi de él con Chile, espero que lo haga. Si es así le puede ir bien. Ahí puede jugar con Messi, con dos delanteros que lo acompañen, porque Argentina era un equipo lento, predecible, jugaba sin ritmo que se necesita, hizo pocos goles así que tiene que atacar más con jugadores con distinta dinámica.

¿La AFA eligió bien a Sampaoli entonces?

Si yo creo que le va a dar la profundidad de equipo, agresividad, llegada y ojalá que lo pueda lograr. Yo le tengo confianza pero vamos a ver como forma los equipos los próximos partidos, que son decisivos para Argentina.

¿Qué le ha parecido el nivel de la selección chilena en el último tiempo?

Chile tiene buenos jugadores, es una época muy buena de jugadores como Vidal, Alexis Sánchez, Medel, el chico Díaz que el otro día perdió la peota, pero jugadores de buena técnica y modalidad, y por eso llego a ganar lo que está ganando porque tiene una presión de jugadores de buen nivel, y eso pasa porque ahí las selecciones puedan llegar a mil, después los jugadores siguen ese nivel.

¿Ni pensado en su tiempo de que Chile le ganara dos finales a Argentina o no?

Bueno no, le ganó dos finales por penales y eso no es lo mismo. El penal es distinto, pero yo creo que Argentina no arriesgo para arrebatarle a Chile uno de los dos títulos, llegaron poco al arco de Chile y Chile tampoco. Pero para ellos es un mérito grande porque para mí, con jugadores complicados. Messi es desequilibrante y uno de los mejores delanteros del mundo y Argentina no ha podido aprovechar a Messi, y ese es el gran problema que veían la selección porque hay que acompañarlo para que se le muevan, hagan espacio y pared con él, con juego asociado y todo Argentina depende él, pero en el Mmundial del 86 todos hablaban de Maradona, que fue el mejor Mundial de su vida, pero siempre estuvo acompañado.