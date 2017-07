Marcos Riquelme está a un paso de abandonar Audax Italiano

Audax Italiano perderá a su principal carta de gol. El delantero argentino Marcos Riquelme está a un paso de cambiar el Bicentenario de La Florida por el Hernando Siles de La Paz y sólo detalles lo separan para sumarse al Bolívar.

Según informó Diez, el delantero de 28 años ya pasó los exámenes médicos con el conjunto dirigido por el español Beñat San José y sólo faltaría la firma del contrato para hacer oficial su fichaje. “Riquelme es un jugador que nos interesa, aunque sufrió una lesión que no es nada de qué alarmarse. Me gusta mucho, si todo sale bien, espero poder contar con sus servicios“, sostuvo el ex DT de Antofagasta sobre el goleador audino.

El ex Palestino llegará a la Academia para cubrir la baja del atacante chileno Ronnie Fernández, quien tras un semestre en el elenco de la capital altiplánica fue transferido al Al Feiha FC de la primera división de Arabia Saudita.

Además de la llegada de Marcos Riquelme, Bolívar oficializó hace unos días la contratación del mediocampista Pedro Azogue, por quien Santiago Wanderers hizo un par de ofertas, pero que no resultaron satisfactorias para Oriente Petrolero.