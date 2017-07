Las últimas negociaciones que tendrá la U para cerrar el plantel

Universidad de Chile presentó este jueves a su cuarto refuerzo de cara al torneo de Transición 2017. Luego de las llegadas de Rafael Caroca, Francisco Arancibia y Martín Arenas, además del regreso de Rodrigo Echeverría, los azules oficializaron a Felipe Seymour para sumarse al equipo de Guillermo Hoyos. Ahora, a Azul Azul sólo le quedan las últimas negociaciones para cerrar el plantel.

Los últimos movimientos que esperan concretar en el Centro Deportivo Azul son las posibles incorporaciones de los delanteros Mauricio Pinilla e Isaac Díaz, quienes están a la espera de destrabar su situación en sus respectivos clubes para fichar en la U y así dar por cerrada la ventana de traspasos para completar el plantel de cara al debut por Copa Chile.

“Con Mauricio hay interés nuestro en traerlo, pero siempre y cuando se desvincule del Genoa. No sacamos nada si su actual equipo no le da la libertad. Si eso sucede nos llamará y ahí hablaremos de la opción económica. Lamentablemente en otras oportunidades no pudo desligarse”, aseguró el gerente deportivo de la concesionaria, Ronald Fuentes.

Publimetro.cl Seymour se vuelve a vestir de azul: “Seis años de madurez te enseñan a valorar tu casa” El volante azul volvió a su club formador tras su paso por Europa, Brasil y Unión Española, donde dijo traer un orden táctico nuevo con el cual aportar al equipo de Guillermo Hoyos.

“Sabemos que no es prioridad para el técnico (de Genoa), tiene uno de los sueldos más altos del plantel, pero repito, después de que se junte con la gente del Genoa y llegue la foto de la desvinculación empezaremos a hablar”, añadió.

Por otra parte, Fuentes aseguró que, además, esperan la resolución de la Federación Mexicana sobre el caso de Díaz, quien sigue perteneciendo al consorcio de Puebla-Jaguares de Chiapas, club que nunca canceló el monto por el traspaso del Toro de Fresia y que, por tanto, debería ceder al atacante para su regreso a la U.

“Isaac Díaz está complicado en su equipo por un tema económico no menor. El dueño de Puebla dice puede quedar libre y la Federación Mexicana resolverá en función de eso, porque el club no ha pagado nunca a la U y así fue como el TAS falló a nuestro favor”, señaló el directivo.

“Siendo así, es interesante, nos vendría a reforzar, y nos vendría bien. Tenemos mucha fe en que pueda completar el plantel, porque en la opción de delantero no tenemos ninguno, sólo el juvenil Nicolás Guerra, y con Pinilla e Isaac Díaz en el aire. Si llegan y se dan las incorporaciones, cerramos”, concluyó Fuentes.