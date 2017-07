Azul Azul y Hoyos retrasan las negociaciones para su renovación

Universidad de Chile se coronó campeón del Torneo de Clausura 2017 con el técnico Ángel Guillermo Hoyos como uno de los grandes pilares motivacionales del equipo. El DT logró calmar a un camarín que venía de campeonatos complicados y por eso terminó muy bien evaluado por la dirigencia de Azul Azul.

Pese a eso, el contrato actual del ex seleccionador de Bolivia termina en diciembre de este año y aún no ha sido renovado. A pesar de que se ha conversado informalmente sobre el tema por parte de la directiva universitaria, en el Centro Deportivo Azul todavía no tienen una reunión oficial que pueda mostrar las posturas del cuerpo técnico actual y la U.

Nos hemos tomado el tiempo adecuado, lo conversamos con Guillermo, él sabe que nosotros estamos muy contentos con su trabajo, él también está muy cómodo en el club y ahora en algún momento nos sentaremos a conversar con él”, indicó el director ejecutivo de Azul Azul, Pablo Silva.

“Ni él ni nosotros estamos apurados, tenemos todas las intenciones, la idea es que apenas se nos den los espacios, hacerlo. No hay una estrategia de demorarlo sino que cuando se nos den los espacios adecuados, lo haremos”, añadió.

Por otra parte, Silva aseguró que la intención de la U es que siga con ellos, pero que esperan poder cerrar el tema de los fichajes para el próximo torneo de Transición antes de concretar una renovación con el actual entrenador de los laicos.

“Nosotros estamos con la idea de que continúe y ver cuáles son las intenciones de él también, en qué está pensando. Yo sé que está muy cómodo en Chile también y con el club, por lo tanto esperamos pronto ir solucionando los temas. Estamos focalizados en el tema refuerzos y ya nos sentaremos a conversar con Guillermo”, cerró.

Aunque todavía no se le hace una oferta formal a Hoyos, en el CDA tienen pensado ofrecerle, por lo menos, un año más de contrato para que dirija a la U durante todo el 2018, pensando en la próxima edición de la Copa Libertadores que tendrá presencia azul.