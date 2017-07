Brasil vuelve a aparecer en el horizonte de Eduardo Vargas

El delantero chileno Eduardo Vargas podría cambiar de club para la segunda mitad de 2017. Después de sus seis primeros meses en Tigres de México, donde estuvo por debajo de las expectativas, el conjunto felino analiza dejar partir al seleccionado nacional.

Y en ese contexto, se ha especulado con distintos clubes que están interesados en sus servicios. Uno que se sumaría a esa lista sería el Palmeiras, actual campeón de Brasil, que tendría al oriundo de Renca en carpeta, ante la necesidad de reforzar su bloque ofensivo.

De acuerdo a lo informado por Radio Bandeirantes, el bicampeón de América con la Roja es una de las opciones para el cuadro comandado por Cuca, aunque la prioridad es el seleccionado brasileño Diego Souza, quien milita en el Sport Recife.

Pero en el caso de Souza existe un inconveniente. Si el ariete de 32 años llega a jugar este lunes ante Curitiba por la fecha 12 del Brasileirao, llegará a 7 encuentros disputados por el equipo pernambucano en lo que va de temporada en la máxima serie brasileña, lo que imposibilitaría su fichaje en el Verdao.

Además, la nota informó que no es la primera vez que Palmeiras tiene en la mira a Vargas. A comienzos de 2017 el ex club de Jorge Valdivia buscó a Edu, sin embargo se quedó con el colombiano Miguel Borja, quien venía de ser campeón de la Sudamericana con Atlético Nacional.

Cabe recordar que el surgido en Cobreloa ya estuvo en el fútbol brasileño. En 2013 defendió los colores de Gremio de Porto Alegre, elenco en el que alcanzó su mejor versión jugando a nivel de clubes fuera de Chile, desde que emigró de la U tras su brillante 2011.