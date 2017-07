Presionado y "raptado": la divertida broma del plantel de la U a De Paul en plena conferencia

Una conferencia de prensa fuera de lo normal se vivió este viernes en el Centro Deportivo Azul con el arquero Fernando De Paul como protagonista. Debido a la fuerte preparación que realizó el guardameta para contestar las preguntas de los medios, sus compañeros decidieron hacerle una broma para presionarlo y que no estuviera tranquilo en la ronda de interrogantes.

De esa forma, tanto el cuerpo técnico de Guillermo Hoyos como el resto del plantel de la U se hizo presente en la sala de conferencias del CDA, y se sentaron expectantes para ver y escuchar lo que respondía el ex San Luis de Quillota.

“No me lo esperaba, ayer en la noche practiqué en el baño lo que iba a decir frente al espejo, y bueno ahora con esto se me olvidó todo“, contó De Paul.





























Ante eso, la rueda de prensa se volcó a las risas y aumentó el nerviosismo que tenía De Paul quien no pudo responder tranquilo, y terminó siendo “raptado” por los encapuchados Leandro Benegas y Luciano Fabián Monzón, quienes luego de unos minutos devolvieron al portero para que pudiera terminar de hablar.

La U demuestra tranquilidad y buen ánimo, y continúa los trabajos de cara a su pretemporada pensando en la Copa Chile y el torneo de Transición 2017.

En plena conferencia de Fernando de Paul, sus compañeros entran a la sala de prensa para ponerle presión al arquero @ElGraficoChile pic.twitter.com/5myAKjIzS0 — DiegoEspinozaChacoff (@diego_espinoza) July 7, 2017