Christian Garín: "Debo creer que le puedo pelear partidos a jugadores top 20"

Christian Garín (220º de la ATP) vivió su mejor semana como jugador profesional en Londres. El número 2 de Chile pasó las clasificaciones de Wimbledon y cayó en primera ronda tras luchar cuatro sets ante el estadounidense Jack Sock (18º), lo que dejó conforme al ariqueño.

“Era mi primer torneo como profesional en pasto y me sentí jugando a buen nivel contra Sock. Tuve buenas chances, partí un poco nervioso, pero me fui soltando y creo que tuve las oportunidades de ganarlo”, dijo en conversación con radio Cooperativa.

Pero el Tanque fue más allá al señalar que “debo empezar a creer que tengo el nivel para dar pelea a jugadores que están en el top 20”.

Sobre sus inicios en el profesionalismo agregó que “perdí partidos duros en mi corta carrera, pero me han dejado aprendizajes, y me han obligado a rearmar las cosas”.

“Me ha costado mucho, no la he pasado muy bien y ahora con esto me vuelve a dar ganas de seguir”, añadió.

Por último, habló de su estrecha relación con Rafael Nadal, con quien entrenó en la previa al Grand Slam londinense: “verlo a él, escucharlo me sirve mucho, es buenísimo estar acá”.