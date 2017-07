De Paul pide confianza: "Debo transmitirle al cuerpo técnico que si Johnny no está, yo puedo responder"

Un día muy distendido se vivió este viernes en el Centro Deportivo Azul tras la inauguración del Museo de Universidad de Chile. Luego del recorrido por las reliquias del club, el arquero Fernando De Paul fue el encargado de salir a conferencia de prensa, en medio de una broma masiva que le hicieron sus compañeros de equipo.

Debido al nerviosismo que tenía el meta chileno-argentino, el resto del plantel de la U y cuerpo técnico lo acompañó en la sala de prensa donde se refirió con tono jocoso sobre la actualidad de los azules, especialmente su responsabilidad de reemplazar al capitán Johnny Herrera por sus vacaciones tras su paso por la Copa Confederaciones con Chile.

“Tengo delante de mí a un referente del club y un muy buen arquero. Por más que no me toque jugar, sigo creciendo. Tengo que transmitirle al cuerpo técnico y a mis compañeros que si Johnny no está, yo puedo responder de gran forma”, señaló el meta pensando en el debut de la U en Copa Chile.

“Es la idea (que juegue), esperemos que Johnny siga de vacaciones, que las disfrute mucho porque se lo merece así que si me toca estaré preparado, también está entrenando Gonzalo de la mejor manera así que estamos los dos dispuestos”, añadió De Paul entre broma y en serio.

Por otra parte, y en tono más jocoso, el ex arquero de San Luis de Quillota se refirió a la continuidad del técnico Guillermo Hoyos, quien está a la espera de la renovación de su contrato.

“Yo igual tengo contrato así que a mi mucho eso no es algo que me preocupe, siempre que él esté contento pero es un tema que seguramente lo habrán conversado con Pablo Silva y obviamente que esté Guille y su cuerpo técnico porque nos ha ido bien y esperamos que siga pasando”, cerró.