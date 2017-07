La triste despedida del hincha más querido de Inglaterra e inseparable amigo de Jermain Defoe

El tiempo se acabó para el pequeño Bradley Lowery, diagnosticado con un cáncer en 2013 que ataca al sistema nervioso y que desembocó en su muerte tras luchar por años contra una enfermedad apoyándose en su gran pasión, el fútbol, para poder aguantar emocionalmente.

Al enterarse de su enfermedad, el pequeño de tan sólo seis años rápidamente recibió muestras de apoyo de solidaridad para poder ser operado en Estados Unidos, debido a que con un nivel 4 de neuroblastomas sus opciones eran pocas.

Entre estas muestras destacó la relación que tuvo con el delantero inglés Jermain Defoe, en esos tiempos goleador del Sunderland, el que lo acompañó diariamente en el hospital e incluso lo llevó a un partido oficial en la que se dio el gusto de hacer un gol y recibir el cariño de todos los fanáticos del club de sus amores.

El pequeño nunca paró de luchar, mientras el delantero tuvo que buscar nuevos rumbos fichando en el Bournemouth de la Premier League inglesa, donde fue presentado entre lágrimas al recordar su relación con su joven fanático.

Un día después, el mundo del fútbol se une al llanto con la noticia de su deceso y lo pone en el firmamento de los hinchas más queridos de la historia de la actividad.

Conoce la hermosa historia de Defoe y el pequeño hincha:

The thoughts of all at #SAFC are with the Lowery family following this afternoon's sad news.#OneBradleyLowery 💙

➡️https://t.co/EtrhMlpbqt pic.twitter.com/MeYOey4d3v

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 7, 2017