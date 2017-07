Diego Rubio marcó un golazo en la MLS y su equipo sigue como líder

Diego Rubio anotó un golazo en la igualdad 1-1 entre su escuadra, Sporting Kansas City, y el Philadelphia Union. El ex delantero de Colo Colo sacó un derechazo que se clavó en la parte alta de la valla defendida por John McCarthy.

El ariete nacional de 23 años ha pasado por gran cantidad de equipos en el extranjero y no ha logrado la continuidad esperada desde que salió en 2011 desde los albos.

En Estados Unidos pretendía encontrar la regularidad extraviada pero se vio afectado en octubre de 2016 por una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha que lo tuvo por cerca de ocho meses alejado de las canchas. Ahora, anotó su primer gol de la temporada.

El elenco del chileno, con este resultado, es líder de la Conferencia Oeste con 32 puntos, tras 20 jornadas disputadas. En la próxima fecha, el Sporting visitará al Real Salt Lake, partido que está programado para el 23 de julio.

Not a bad way to open your account for 2017, Diego Rubio. 👌 #SportingKC pic.twitter.com/0AESBKWMbR

— Major League Soccer (@MLS) July 7, 2017