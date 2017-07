Hamilton se complica en GP de Austria: perderá cinco lugares en la grilla por cambiar caja de cambios

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que este viernes marcó el mejor tiempo en los ensayos libres para el Gran Premio de Austria, perderá cinco puestos en parrilla, ya que sustituyó la caja de cambios antes de cumplir el ciclo de seis carreras seguidas, según el informe técnico de la FIA.

A ultima hora de la tarde, el informe del delegado técnico de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el alemán Jo Bauer, hecho público en el Red Bull Ring de Spielberg indica que Hamilton afronta el noveno Gran Premio del Mundial sustituyendo la caja de cambios de su Mercedes antes del ciclo de seis pruebas seguidas.

Esto contraviene el artículo 23.5a del reglamento de la FIA, por lo que el triple campeón mundial inglés, segundo en el campeonato, a catorce puntos del alemán Sebastian Vettel (Ferrari) perderá cinco puestos en la formación de salida de la carrera del domingo, prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 306,5 kilómetros.

Confirmed: @LewisHamilton set to take a 5-place grid penalty at the #AustrianGP after a gearbox change #F1 https://t.co/VAJdM7enTq

— Formula 1 (@F1) July 7, 2017