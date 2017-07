Hans Podlipnik dio el batacazo y Julio Peralta dijo adiós en Wimbledon

VOLADAAA!!! Y mejor punto del partido, que rico tirarse sus voladas en pasto! una de las mejores de mi carrera 🙂 A really great diving yesterday at #wimbledon best point of the match. @andrever #atpworldtour #london

