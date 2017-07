Fixture y programación del Mundial Sub 17 India 2017

Fitxture del Mundial Sub 17

Grupo A

6/10 Colombia vs. Ghana 08:30 horas – Bombay

6/ 10 India vs. Estados Unidos 11:30 – Bombay

9/10 Ghana vs. Estados Unidos 08:30 – Bombay

9/10 India vs. Colombia 11:30 – Bombay

12/10 Ghana vs. India 11:30 – Bombay

12/10 Estados Unidos vs. Colombia 11:30 – Nueva Delhi

Grupo B

6/10 Nueva Zelanda vs. Turquía – 08:30 Nueva Delhi

6/10 Paraguay vs. Mali – 11:30 Nueva Delhi

9/10 Turquía vs. Mali – 08:30 Nueva Delhi

9/10 Paraguay vs. Nueva Zelanda – 11:30 Nueva Delhi

12/10 Turquía vs. Paraguay – 08:30 Nueva Delhi

12/10 Mali vs. Nueva Zelanda – 08:30 Bombay

Grupo C

7/10 Alemania vs. Costa Rica – 08:30 Margao

7/10 Irán vs. Guinea – 11:30 Margao

10/10 Costa Rica vs. Guinea – 08:30 Margao

10/10 Irán vs. Alemania – 11:30 Margao

13/10 Costa Rica vs. Irán – 08:30 Margao

13/10 Guinea vs. Alemania – 08:30 Cochín

Grupo D

7/10 Brasil vs. España – 08:30 Cochín

7/10 Corea del Norte vs. Níger 11:30 Cochín

10/10 España vs. Níger – 08:30 Cochín

10/10 Corea del Norte vs. Brasil – 11:30 Cochín

13/10 España vs. Corea del Norte – 11:30 Cochín

13/10 Níger vs. Brasil – 11:30 Margao

Grupo E

8/10 Nueva Caledonia vs. Francia – 08:30 Guwahati

8/10 Honduras vs. Japón – 11:30 Guwahati

11/10 Francia vs. Japón – 08:30 Guwahati

11/10 Honduras vs. Nueva Caledonia – 11:30 Guwahati

14/10 Francia vs. Honduras – 08:30 Guwahati

14/10 Japón vs. Nueva Caledonia – 08:30 Calcuta

Grupo F

8/10 Chile vs. Inglaterra – 08:30 Calcuta

8/10 Irak vs. México – 11:30 Calcuta

11/10 Inglaterra vs México – 08:30 Calcuta

11/10 Irak vs. Chile – 11:30 Calcuta

14/10 Inglaterra vs. Irak – 11:30 Calcuta

14/10 México vs. Chile – 11:30 Guwahati