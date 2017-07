Nadal y Murray no paran de ganar en Wimbledon en su lucha por el número uno del mundo

El tenista español Rafael Nadal se impuso el viernes al ruso Karen Khachanov y se clasificó a octavos de final de Wimbledon, igualando su marca de 28 sets consecutivos sin perder en torneos del Grand Slam. Mientras que el británico Andy Murray también se metió en esta fase al eliminar al italiano Fabio Fognini.

Nadal venció al 34º del mundo por 6-1, 6-4 y 7-6 (7/3) y lleva 28 sets consecutivos ganados en torneos de Grand Slam, al no haber perdido ni uno en Roland Garros ni en Londres. El jugador que tiene la marca absoluta es Roger Federer, con 36.

El zurdo español se medirá al luxemburgués Gilles Muller y en los que estará acompañado de otro español, Roberto Bautista Agut que eliminó al japonés Kei Nishikori.

+Si alcanza la final, Nadal recuperaría el número uno mundial del ránking de la ATP que abandonó hace tres años a manos del serbio Novak Djokovic.

El ganador de 15 torneos del Grand Slam (dos en Wimbledon, en 2008 y 2010) se medirá en la siguiente ronda al veterano Muller, de 34 años, nº26 del mundo, un jugador de saque y volea que alcanzó la cuarta ronda en Londres por primera vez en su carrera.

Ambos han jugado en cinco ocasiones, con una victoria solo para Muller, en 2005, precisamente en Wimbledon.

Por su parte, Bautista, cabeza de serie nº18, se impuso por 6-4, 7-6 (7/3), 3-6 y 6-3 a Kei Nishikori se medirá en la siguiente ronda al croata Marin Cilic, ganador del US Open y séptimo cabeza de serie en Wimbledon, que batió al estadounidense Steve Johnson por 6-4, 7-6 (7/3), 6-4.

En tanto, Murray, nº1 del mundo, se impuso al italiano Fognini con más sufrimiento del esperado, por 6-2, 4-6, 6-1 y 7-5.

Fognini, nº29 del mundo, llegó a servir para anotarse el cuarto set ante un Murray que parecía desquiciado, pero el británico se recompuso y privó al italiano de ir a un quinto set imprevisible. El escocés se medirá al francés Benoit Paire, 46º del mundo, en los octavos de final del lunes.

Andy Murray advances into the fourth round at #Wimbledon for the 10th straight year… pic.twitter.com/Wc4n0JUJko

Andy Murray (GBR/N.1) derrotó a Fabio Fognini (ITA/N.28) 6-2, 4-6, 6-1, 7-5

Benoît Paire (FRA) a Jerzy Janowicz (POL) 6-2, 7-6 (7/3), 6-3

Kevin Anderson (RSA) a Ruben Bemelmans (BEL) 7-6 (7/3), 6-4, 7-6 (7/3)

Rafael Nadal (ESP/N.4) a Karen Khachanov (RUS/N.30) 6-1, 6-4, 7-6 (7/3)

Gilles Muller (LUX/N.16) a Aljaz Bedene (GBR) 7-6 (7/4), 7-5, 6-4

Roberto Bautista (ESP/N.18) a Kei Nishikori (JPN/N.9) 6-4, 7-6 (7/3), 3-6, 6-3

Marin Cilic (CRO/N.7) a Steve Johnson (USA/N.26) 6-4, 7-6 (7/3), 6-4

Play has been suspended for the day on No.2 Court, with Sam Querrey leading Jo-Wilfried Tsonga 6-5 in the fifth set, on serve#Wimbledon pic.twitter.com/BekPkjmA4l

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2017