En Genoa complican vuelta de Pinilla a la U: "No existe opción de que regrese a Chile"

Parecía que por fin Mauricio Pinilla sellaba su regreso a la Universidad de Chile cuando se realizó el pasado el lunes los exámenes médicos, junto a Felipe Seymour, y sólo faltaba sellar su desvinculación del Genoa para ser oficializado por los azules.

Sin embargo, todo se estaría complicando. Si bien el delantero viajó el miércoles rumbo a Italia para intentar destrabar su salida, desde el conjunto Grifone descartaron un posible retorno del jugador a la U.

“Hasta el momento le puedo decir que no existe opción de que Pinilla regrese a Chile. Sinceramente, no hemos recibido ninguna oferta formal de Universidad de Chile por él. Le resta un año de contrato con este club, y cualquier operación que se haga sobre su destino tiene que pasar por nosotros. Me acabo de enterar de que el jugador habló con la gente de la ‘U’, porque nosotros no sabíamos nada“, reconoció a El Mercurio el director deportivo del cuadro genovés, Mario Donatelli.

Pero ese no es el único problema para los estudiantiles, pues están muy cerca de perder a una de sus figuras: el lateral y seleccionado criollo Jean Beausejour, quien tiene una oferta formal de Independiente de Avellaneda.

“Hicimos llegar una oferta que cubre la cláusula de salida estipulada en su contrato con la Universidad de Chile (US$ 2 millones). Además, conversamos con Beausejour y nos manifestó que quiere venir a Independiente. Nuestro técnico también habló con el jugador y le reiteró sus deseos de venir a nuestra institución. Beausejour está entusiasmado”, reveló el director del conjunto trasandino, Pablo Moyano.

Eso sí, los azules rechazaron la oferta de US$ 2 millones que realizó el elenco argentino al pedir el pago al contado del monto por no fiarse de la solvencia económica del fútbol de ese país.