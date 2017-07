El confiado Rafa Nadal en Wimbledon: "Tuve un nivel muy alto, casi irreal"

El español Rafael Nadal se mostró confiado tras su tirunfo contra Karen Khachanov en Wimbledon y señaló que su juego en fue “muy alto, casi irreal”, al sellar un impecable encuentro igualando su marca de 28 sets consecutivos sin perder en torneos del Grand Slam.

“Creo que he hecho una muy buena semana, y he jugado tres partidos excelentes”, dijo Nadal, instalado ya en octavos y en la segunda semana de Wimbledon. “Hoy es verdad que por un rato he jugado a un nivel muy alto, y hacía tiempo que no jugaba a este nivel. Era evidente que no podía mantener ese nivel, porque casi, casi, era irreal. Por un momento dado he sido capaz de producir algo especial“, dijo tras imponerse al ruso por 6-1, 6-4, 7-6.

“Luego he bajado la intensidad en el tercer set. Pero en general, he hecho cosas buenas, he sacado bien y con el segundo saque muy bien. Mis opciones, no lo sé, voy día a día, intento disfrutar de cada momento, el torneo es muy especial por las condiciones, con una preparación totalmente diferente a todos los demás”, razonó el español.

Nadal aseguró que en este torneo existe un claro cambio de estilo de juego en general con respecto a otros años: “Todo el mundo le pega muy fuerte a la pelota. Cuando uno llega lleva un bagaje de partidos, y mi primer partido ha sido aquí después de dos años”, dijo Nadal, que al hablar sobre su próximo encuentro contra el luxemburgués Gilles Muller el lunes, dijo que había que estar valiente. Soy consciente de que tengo un rival muy importante en la siguiente ronda, especialista aquí y muy incómodo”, aseguró. “Tengo que jugar muy bien para tener opciones de ganar, estar valiente y jugar agresivo, creo que es la única manera”, comentó.

“Si consiguiera jugar al nivel de los cuatro primeros juegos sería candidato a grandes cosas”, se atrevió a decir Nadal. “Tengo que acercarme al nivel del primer set y medio, si consigo mantenerlo durante bastante rato, el nivel era muy alto”.

A Nadal se le ve relajado, contento, y positivo. Es capaz de jugar buen tenis, y de jugar al fútbol con sus primos enfrente de la casa que tiene alquilada cerca del All England Club, incluso de salir a comprar alimentos al supermercado: “Hoy es difícil encontrar jugadores que tengan un golpe muy malo. Cuando yo empecé en el circuito sabías que había jugadores que tenían un hueco. Hoy no, la gente juega bien de todos lados. Por eso es tan difícil buscar el saque red. También, el hecho de que la dinámica del juego ha cambiado y la mentalidad de los jugadores también. Antes había especialistas en superficies y ahora los buenos juegan bien en todas las superficies”.

“Intento disfrutar en todos lados, con los años he aprendido a disfrutar de mi vida fuera de casa, aunque me encanta estar allí”, explicó. “Antes tenía el desespero por volver, y ahora intento disfrutar de cada momento, y aprovecho para hacer cosas diferentes. Jugar al fútbol, al parchís con la familia. Hay que matar muchas horas muertas, e intentas distraerte y pasarlo bien”, finalizó.