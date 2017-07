En la U reconocen complicación en fichaje de Pinilla: "Está un poco trabado, pero aún tenemos tiempo"

En los últimos días se dio por hecho el traspaso de Mauricio Pinilla desde el Genoa a la Universidad de Chile. Sin embargo, el ariete nacional mantiene contrato vigente con el conjunto italiano, situación que dificulta su arribo al campeón del fútbol chileno como reemplazante del goleador Felipe Mora, que partió al Cruz Azul mexicano.

El deseo de Pinilla es retornar al club que lo formó, aunque los laicos ya advirtieron que no harán grandes esfuerzos económicos por repatriarlo.

En esa línea, el gerente deportivo de la U, Ronald Fuentes, aclaró el escenario del eventual fichaje del ariete formado en la institución universitaria, de cara al nuevo plantel que está armando Ángel Guillermo Hoyos.

“Está un poco trabado. En la tarde de hoy, cerca de las 5, tenemos que conversar con él. Ayer y hoy se presentó a entrenar, vamos a ver que pasa. Se ha complicado el tema, lo dan por hecho y no es así, seguramente la información llegó también a Italia y dar por hecho algo que no es, puso una traba más“, aseguró el ex jugador sobre Pinilla.

Igualmente, el ex mundialista de Francia 1998 se mostró esperanzado por la solución de esta traba: “Espero que no esté tan lejos. Quiero conversar con él, que es la primera fuente, y tenemos el tiempo suficiente para conversar y tomar una resolución“.

Fuentes también aclaró que el club no se contactará con el cuadro genovés, sino que “sólo nos comunicaremos con el jugador“.

Para cerrar, el ex técnico de Universidad de Concepción señaló que aún tienen margen para negociar. “No hay apuro, tenemos tiempo. El campeonato parte el 29 de julio. Obviamente no esperaremos un mes, en los próximos días queremos tenerlo definido y si no resulta, comenzar a ver los otros nombres que tenemos en carpeta“, explicó.