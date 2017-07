El joven francés Calmejane sorprende en la segunda etapa de montaña en el Tour de Francia

El francés Lilian Calmejane (Direct Energie) dio la sorpresa al vencer esta sábado en la octava etapa del Tour de Francia, la segunda de montaña, al llegar en solitario a la Estación Les Rousses, en el macizo del Jura.

El británico Chris Froome (Sky) conservó el ‘maillot’ amarillo en esta etapa que se puede considerar de media montaña, con un puerto de tercera, otro de segunda y uno de primera (Montée de la Combe de Laisia Les Molunes), a 12 km de la Estación Les Rousses, en una jornada de 187,5 km con salida en Dole.

Calmejane, un joven corredor de 24 años, protagonizó una escapada junto a otros siete ciclistas, para lanzar el ataque definitivo a 17 km de la meta, dejando atrás a sus siete compañeros de fuga.

Esta es su primera participación en el Tour de Francia y la segunda en una gran ronda, después de haber disputado el año pasado la Vuelta a España, donde también ganó una etapa y terminó en el puesto 70.

El joven francés se hizo además con el ‘maillot’ a lunares de la clasificación de la montaña: “Es enorme, es enorme“, repitió una y otra vez el vencedor tras cruzar la meta.

“El año pasado gané en la Vuelta un poco de la misma manera, magnífica victoria, Es enorme. He tenido calambres varias veces y también en la llegada. No estuve lejos de la catástrofe, pero todo ha servido para tener una sonrisa al final“, señaló el vencedor de la etapa.

