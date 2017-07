Djokovic sigue su repunte y ya está en octavos de Wimbledon

El tenista serbio Novak Djokovic, tres veces campeón de Wimbledon, alcanzó el sábado los octavos de final del torneo londinense al imponerse al letón Ernests Gulbis, tras un lento arranque.

El número cuatro del mundo se impuso a su rival por 6-4, 6-1 y 7-6 (7/2), tras ir perdiendo el primer parcial por 4-2, tras lo cual ganó nueve games consecutivos para encarrilar su triunfo.

Djokovic se medirá en octavos de final al francés Adrian Mannarino (51º del mundo), que eliminó por sorpresa a su compatriota Gael Monfils (14º), en un duelo que terminó a cinco sets.

Hace un año, el serbio cayó inesperadamente en tercera ronda ante el estadounidense Sam Querrey, en el inicio de una caída de forma que le llevó a ganar sólo un par de torneos este año (Doha y Eastbourne).

