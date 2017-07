Federer se sincera: "Si mi esposa dice que no quiere viajar más, termino mi carrera"

Roger Federer se metió en los octavos de final de Wimbledon tras vencer al alemán Mischa Zverev por parciales de 7-6, 6-4 y 6-4. Tras este duelo, el suizo no dudó un segundo para confirmar que su esposa, Mirka Vavrinec, tiene un poder supremo en las decisiones que toma.

“Sin ella no podría hacerlo. Si ella dice que no quiere viajar más, yo digo OK, mi carrera terminó. Es así de simple“, lanzó el ex número uno del mundo y que se ha consagrado siete veces en la hierba británica.

Luego, siguió elogiando el rol clave que representa la ex tenista en su carrera: “Ella es fundamental en mucho de esto. Pero es feliz haciéndolo, no de manera tan regular porque viajar con los cuatro niños es demasiado. Ya saben, fui a Stuttgart y Halle por mi cuenta y ahora estamos juntos y pasando un buen momento“, aseguró.

El enamorado tenista complementó diciendo que “ella ha sido un soporte increíble para mí, es la mejor“.

El helvético también analizó la presencia en la ronda de los 16 mejores de las raquetas favoritas: “Pienso que es genial que todos hayan avanzado. No estoy muy sorprendido porque sabía que todos iban a encontrar su forma esta semana, especialmente hablando de Andy (Murray) y Novak (Djokovic)“.