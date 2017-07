Rodrigo Hernando los doblegó a todos y se quedó con la quinta fecha del TP Race

Fue un movimiento magistral; una maniobra que valió el primer triunfo del equipo Citroën Racing by Tobero en el TP Race. Rodrigo Hernando, luego de completar una excelente serie, largaba en la tercera posición de la gran final de la quinta fecha del campeonato que se corrió en el Autódromo Internacional de Codegua.

Vino la largada y el coche de Patricio Naranjo quedó detenido breves segundos delante de Hernando, quien, sin dudarlo, lo adelantó por dentro y aceleró hasta colocarse en la primera posición antes de la primera curva.

A partir de ahí, el vencedor tomó el liderato y no lo soltó más hasta cruzar la bandera cuadriculada que lo consagró como vencedor de la jornada, pese al constante asedio de Matías Berndt quien no logró doblegar la brillante estrategia desplegada por el piloto Citroën Racing by Tobero para mantener la punta y abrochar la victoria.

“Se quedó Naranjo y tuve que ser rápido para correrme y pasar. Lo bueno es que en esa aceleración pasé también la segundo y quedé primero. Ahí comencé a defender el lugar manteniendo ciertas diferencias para que no me pasaran en la recta“, aseguró el ganador de la prueba.

Sobre el asedio de Berndt que logró contener, Hernando aseguró que “mi idea era mantener un ritmo parejo de carrera para no forzar el auto y así poder llegar a la meta. Por suerte él también debía estar preocupado de que no lo pasara el tercero y en esos momentos yo aplicaba estrategia y ganaba distancia en las rectas. Fue una carrera con los nervios de punta”.

La batalla por el campeonato está más estrecha que nunca. Con esta victoria, Hernando quedó a sólo un punto de Patricio Naranjo en la disputa por el cetro de la categoría que continuará el 26 de agosto en Codegua nuevamente.

“Es una alegría tremenda, merecíamos una victoria como esta. Hemos estado siempre en puestos de avanzada en el campeonato y seguimos con ese objetivo, el único que tenemos, que es ganar el título del TP Race. Estamos a solo un punto. La pelea será hasta el final“, cerró Hernando.