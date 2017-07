Dramático: futbolista del Ajax se desploma en amistoso y obliga a suspenderlo

El duelo amistoso entre Werder Bremen y Ajax no presentaba mayores incidencias promediando el segundo tiempo. El cuadro alemán se imponía 2-1 a los holandeses y ambos cuadros probaban variantes para sus futuros desafíos.

Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida cuando Abdelhak Nouri, jugador de los albirrojos, se desplomó sin mediar contacto alguno con un jugador rival. El árbitro detuvo casi de inmediato y pidió el ingreso del cuerpo médico.

La situación generó incertidumbre ya que el jugador sufría una arritmia cardiaca y, para descartar mayores complicaciones, fue trasladado al hospital más cercano en helicóptero.

El duelo, tras este hecho, se dio por finalizado. La cuenta oficial del club donde brillara Johan Cruyff se encargó de aclarar que el joven jugador se encuentra estable y está siendo tratado en el centro asistencial.

…he was transported to the hospital, where he remains in stable condition. (2/2)

— AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) July 8, 2017