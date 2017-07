El Mago Valdivia ya está ansioso por jugar en Colo Colo: "Los 11 años de espera terminaron"

Los 11 años de espera para volver a casa terminó. Por fin volveré a mojar esta hermosa camiseta en una mágica "Noche Alba". Espero que nos acompañen para comenzar la campaña con el pie derecho. Al igual que en el 2006 quiero volver a ser campeón con Colo Colo. 🎩⚽️

