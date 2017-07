Diego Rivarola y el caso Pinilla: "Hablé con él y lo único que quiere es volver a la U"

Mucha incertidumbre ha generado el posible regreso del delantero Mauricio Pinilla a la Universidad de Chile. El actual atacante del Genoa se realizó los exámenes médicos el pasado martes para ratificar el fichaje con los azules y el miércoles viajó a Italia para destrabar su salida de su actual equipo.

Pese a eso, la negativa del elenco italiano de dejarlo partir gratis –a pesar de que el DT dijo que no contará con él-, dificultó las negociaciones con la U, y un préstamo a otro equipo del Calcio aparece como otra de las opciones en el futuro del ex atacante del Atalanta.

Ante eso, el actual asesor de marketing de Azul Azul y ex goleador de la U, Diego Rivarola, puso en duda la realización del traspaso de Pinilla al club universitario, pero confesó haber conversado con su ex compañero sobre las ganas que éste tenía de volver.

“Eso es una posibilidad, ojalá que se dé por él, porque es un jugador que quiere mucho al club, pero la verdad es que no tengo la certeza de que eso sea efectivo al final“, señaló Rivarola a El Gráfico Chile.

Publimetro.cl En Genoa complican vuelta de Pinilla a la U: “No existe opción de que regrese a Chile” El delantero hasta se realizó los exámenes médicos con la institución, sin embargo, la operación para abandonar el equipo italiano se habría complicado.

“Todo jugador que pasó por la U, no me cabe duda que va a querer volver y ojalá retirarse en la U. Por ejemplo, Felipe (Seymour) tuvo la posibilidad y me lo comentó, estaba totalmente feliz de estar acá, muy contento y yo imagino que para Mauricio es lo mismo, yo he hablado con él y lo único que quiere es volver al club“, añadió Gokú.

Por otra parte, y analizando el aporte que puede entregar Pinilla al equipo del actual técnico Guillermo Hoyos, Rivarola destacó las capacidades goleadoras del ex seleccionado chileno y la mística azul que podría entregar al plantel.

“Jugamos juntos cuando estaba recién saliendo. Mauricio es un jugador totalmente identificado por la U y segundo sus goles, él es un goleador, si está bien en sus condiciones puede ser un completo aporte para el equipo”, cerró.