Zé Ricardo y el fútbol chileno: "Hace años que vienen con una evolución, el paso de Sampaoli hizo un clic"

Flamengo superó 5-2 a Palestino en San Carlos de Apoquindo por la ida de la segunda ronda de Copa Sudamericana. En el día posterior al duelo, Zé Ricardo, DT carioca, conversó con El Gráfico Chile sobre diversos temas. El estratega abordó desde el partido ante los tetracolores hasta el presente del fútbol chileno, remarcando la importancia de Jorge Sampaoli en los últimos éxitos de la selección chilena.

“Hace años que el fútbol chileno viene con una evolución muy grande, me parece que el paso de Jorge Sampaoli le hizo un clic a la Selección. Dos veces campeón de América y ahora finalista de la Copa Confederaciones. Sin duda, jugar contra cualquier equipo chileno hoy es difícil, tienen calidad e intensidad, además de jugadores muy veloces. El fútbol chileno se organizó de buena forma y se vive con mucha pasión. Les queda mucho tiempo para volverse más fuertes y seguir en el nivel más alto”, aseguró el brasileño.

Luego, complementó que “la selección es un equipo muy fuerte, aún está peleando la clasificación pero yo creo que Chile llegará a la última fecha, ante Brasil, clasificado al Mundial. Es un equipo fuerte, difícil de vencer”.

El cruce con Palestino

Sobre el duelo ante los árabes, deslizó que “pienso que fue un buen partido, pero no esperaba un resultado tan largo. Pasó que el segundo tiempo fue muy particular ya que hubo siete goles, aprovechamos bien las oportunidades y logramos la ventaja. Trataremos de hacer un buen partido en la revancha también. No pienso que esté definido aún, la ventaja es buena, grande, pero tratamos cada juego con mucha seriedad, en el fútbol suceden cosas difíciles de creer así que tomaremos con la misma seriedad la revancha”.

El técnico del Fla alabó al conjunto de La Cisterna, a pesar de la clara diferencia en el marcador: “es un equipo joven con muchos cambios. Tiene una estructura de juego interesante, sin duda alguna con mayor tiempo de trabajo va a ser un equipo bien competitivo. Tiene jugadores interesantes como Joaquín Romo que tiene buenos movimientos“, explicó.

Publimetro.cl Palestino perdió por goleada ante Flamengo y quedó con pie y medio fuera de la Sudamericana Los árabes perdieron 5 a 2 ante el Mengao en la ida de la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Ahora buscarán cumplir una misión imposible el próximo 9 de agosto, cuando viajen a Rio de Janeiro para jugar la vuelta.

Al ser consultado por la ausencia de jugadores como Diego o Paolo Guerrero, el ex jugador de Futsal comentó que “la temporada en Brasil es muy extensa y se juega muy seguido, los tiempos de recuperación son cortos. Estamos en el partido 42 de la temporada y tenemos que hacer este tipo de cambios. En la última Sudamericana también lo hicimos en la llave ante Palestino ya que estábamos peleando el Brasileirao, creímos que era bueno que algunos jugadores descansaran, sino no aguantan. Cinco jugadores se quedaron trabajando en Rio de Janeiro pensando en el duelo del sábado ante Vasco da Gama (por el Brasileirao)”.

Su papel en el popular Fla y el Scratch



Se siente mucha presión al estar en Flamengo, es un elenco grande y nosotros somos un cuerpo técnico nuevo, llevamos sólo trece meses a cargo del primer equipo. Fue una experiencia dura (la eliminación de Copa Libertadores), un duro resultado para nosotros, sobre todo por la forma en que se dio. Conseguimos hacer 9 puntos como locales y ninguno fuera de casa. Fue una decepción muy grande porque jugamos bien, tanto aquí en Chile contra Universidad Católica como con Atlético Paranaense en Coritiba. Donde no jugamos bien fue en Argentina con San Lorenzo. Intentaremos con la Sudamericana darle una alegría a nuestros hinchas”, comentó.

El técnico intenta equilibrar fuerzas en los tres torneos que disputan los cariocas: Copa de Brasil, Brasileirao y Copa Sudamericana. “Queremos darle la misma importancia a todos los torneos. Igualmente, Flamengo hace mucho tiempo que no gana algo a nivel internacional (desde la Mercosur 1999), por lo que haremos un esfuerzo grande para llegar alto en la Sudamericana“, señaló.

Publimetro.cl DT de Palestino criticó el obsoleto formato del torneo chileno: “Está hecho para los equipos grandes” El técnico Germán Cavalieri no está conforme con la forma en que tuvieron que enfrentar a Flamengo, pensando que están en plena pretemporada y aún no jugaban un partido oficial en el segundo semestre.

También abordó el imparable presente de la selección brasileña, ya clasificada a Rusia 2018: “Tite es el entrenador más preparado de Brasil, en este momento, me siento feliz de que en ese cargo está el mejor. Brasil por mucho tiempo dio mucha importancia al juego individual por sobre el colectivo. Hace un tiempo, recuperó el sentido colectivo del juego y eso le devolvió el protagonismo a nivel sudamericano y mundial. Llega en un gran momento al Mundial de Rusia 2018”, argumentó.

Interés en Marcelo Díaz y proyecciones para Rusia 2018

Uno de los temas importantes que el estratega no dejó pasar fue un posible interés del gigante rojinegro en el volante chileno Marcelo Díaz: “No tengo mayor información de eso. Aunque a Flamengo le llegan muchas ofertas, no sólo de jugadores como Díaz que tiene nivel de selección y es brillante, sino también de otros niveles. También ha sonado Leonardo Valencia, que estaba en Palestino el año pasado y que es muy buen jugador“.

Zé Ricardo se atrevió a lanzar un candidato para el Mundial, sin olvidar al Scratch. “Si debo elegir un favorito sería Alemania, es el equipo a ser batido. Alemania ha demostrado ser fuertísima, no sólo como último campeón, sino también con los resultados recientes en Copa Confederaciones y Eurocopa Sub 21. Será un Mundial muy equilibrado. Brasil va a llegar en buena forma y yo creo que puede hacer un gran papel, tengo mucha fe en ellos. Igualmente hay que tener presentes a selecciones como Inglaterra, Italia o Argentina que siempre son fuertes, es impredecible”, remató.