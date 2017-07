La sincera autocrítica de Pablo Guede: "Fue una vergüenza, fuimos un desastre"

Colo Colo no dio pie con bola en La Serena y cayó goleado por 4 a 1 en la ida de la primera ronda de Copa Chile. Los albos mostraron un preocupante nivel y fueron superados con claridad por los papayeros, quienes no le dieron respiro a un equipo que por muchos minutos pareció no estar jugando en La Portada.

Una vez finalizado el encuentro y con la eliminación de Copa Chile muy cerca de concretarse, Pablo Guede fue más autocrítico que nunca para analizar la goleada que recibieron: “fue una vergüenza, no esperaba un resultado así y hacer un partido así después de veinte días entrenándolo. Ahora hay que dar vuelta la llave para pasar y seguir en Copa Chile”.

“Lo de hoy hay que reflexionarlo. La Serena también juega y hay que felicitarlos, hicieron un gran partido y jugó de una manera que les sirvió, nosotros fuimos un verdadero desastre“, agregó.

Finalmente, el técnico Pablo Guede, en su escueta conferencia, justificó la ausencia de Jorge Valdivia y fue claro en señalar que la expectación por su debut no influyó en el resultado final: “la expectación que levanta la llegada del Mago la tiene todo el mundo, los compañeros y el cuerpo técnico, pero el resultado no pasa por eso Necesitamos a un Mago que juegue 20 y tantos y para eso es el trabajo que estamos haciendo con él. Hoy no podía jugar por que no estaba habilitado, su transfer no ha llegado“.

Ahora, Colo Colo deberá pensar en el partido ante Huachipato en el marco de la tradicional Noche Alba, el miércoles a las 20:00 horas, y luego en la vuelta ante La Serena por Copa Chile, el próximo sábado 15 de junio en el Estadio Monumental.