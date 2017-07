Bottas gana en Austria y Vettel estira la ventaja sobre Hamilton en la F-1

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ganó el Gran Premio de Austria, la novena prueba del Mundial de Fórmula Uno, disputada este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg.

Bottas logró su segunda victoria desde que maneja en la F-1 al ganar por delante del alemán Sebastian Vettel (Ferrari) -que aumentó su liderato en del Mundial- y del australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), que lo acompañaron en el podio.

En tanto, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) acabó cuarto y ahora sigue segundo en el campeonato, pero a veinte puntos con los que lidera Vettel (171 unidades sobre 151). Hamilton largó desde el octavo puesto debido a una penalización por cambiar su caja de cambios.

Bottas (136 puntos en el campeonato) fue el dominador de la carrera de principio a fin y aguantó el embate final del cuatro veces campeón de Ferrari, quien lo acosó sobre el final, pero no le alcanzó para superarlo.

En tanto, Hamilton logró remontar desde octavo a cuarto, pero no pudo superar en el final a Ricciardo que aguantó con su Red Bull para quedarse con el último escalón del podio.

Más atrás culminó el finés Kimi Raikkonen (Ferrari), en el quinto lugar delante del francés Romain Grosjean (Haas) y del mexicano Sergio Pérez (Force India), que, al finalizar séptimo, ahora es sexto en la tabla de pilotos, con 50 puntos.

La próxima carrera, el Gran Premio de Gran Bretaña, se disputará el próximo domingo en el circuito inglés de Silverstone, donde Vettel intentará sostener la ventaja sobre su eterno rival Hamilton, que correrá en casa con el objetivo de acortar distancias con el líder de la temporada 2017.

