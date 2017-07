Colo Colo pasó vergüenza en La Serena y quedó al borde del fracaso en Copa Chile

Por Pedro Marín Roldán, enviado especial a La Serena

Colo Colo tiene mucha presión este semestre, tras una primera parte del año donde terminaron cediendo el título del Torneo de Clausura de manera increíble a Universidad de Chile, una situación que tiene muy molestos a sus hinchas que cuestionan al entrenador Pablo Guede.

Y en el inicio de esta nueva campaña, la historia no pinta mucho mejor. El Cacique debutó de la peor forma en la Copa Chile, perdiendo por goleada 4-1 ante Deportes La Serena, en el duelo de ida por la primera fase del certamen disputado en el estadio La Portada. De esta forma, el actual campeón de este certamen quedó al borde de ser eliminado en su estreno en el torneo, lo que significaría otro fracaso para el ciclo de Guede.

Los goles del colombiano John Jairo Mosquera (21′ y 91′), Jonathan Suazo (57′) y el argentino Albano Becica (88′, de penal) fueron un castigo muy merecido para los albos, que mostraron un juego abúlico y sin ideas en la cuarta región, ante un cuadro de Jaime Muñoz que fue muy ordenado y efectivo para liquidar en los momentos precisos. Los dos primeros tantos, tras gruesos errores defensivos de los blancos; el tercero luego de un lanzamiento desde los 12 pasos luego de una infracción inexistente y el cuarto en offside.

El descuento parcial de Esteban Paredes (83′) con un toquecito sutil, no sirvió de nada al final, porque los albos por buscar el empate terminaron desordenándose de forma innecesaria.

Sin la presencia de Jorge Valdivia, que no fue citado por no estar a tono físicamente, el elenco colocolino no tuvo la creatividad suficiente para provocar mayores acciones de peligro. Guede dispuso a Marcos Bolados, Christofer Gonzales, Ramón Fernández y Nicolás Maturana para secundar al único delantero Esteban Paredes, pero esa fórmula no funcionó, chocando constantemente con el dispositivo defensivo del local. Tras el descanso entró Octavio Rivero para acompañar al Tanque, pero no dio con el arco.

Párrafo aparte para el debut de los refuerzos albos, porque Maturana no pudo desnivelar por la banda, el Torta Opazo ingresó cuando todo estaba muy complicado y el portero argentino Agustín Orión tuvo una jornada ingrata con cuatro tantos en contra, en los que poco pudo hacer.

Ahora, Colo Colo tendrá que remontar esta llave en el estadio Monumental, el próximo sábado desde las 15:00 horas, si no quiere certificar su primer gran fracaso de este segundo semestre y pegarle otro golpe a un Guede que se complica.