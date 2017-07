"Para el olvido": En Argentina hicieron eco del desafortunado debut de Agustín Orión

Agustín Orión tuvo su primer partido oficial vistiendo la camiseta de Colo Colo y no lo pasó para nada de bien. El arquero argentino fue titular en el partido de ida de la primera ronda de Copa Chile y sufrió con la dura goleada por 4 a 1 que les propinó Deportes La Serena y que desnudó las falencias de un equipo que aún no está a tono y que poco pudo mostrar el trabajo que hicieron en las tres semanas de trabajo.

Pese a que muchos hinchas criticaron el juego de Orión, lo cierto es que poco pudo hacer en los cuatro goles de los Granates y sólo podría haber ofrecido más resistencia en el segundo tanto convertido con un cabezazo cruzado de Jonathan Suazo. Incluso, el trasandino un par de tapadas y lo cierto es que un análisis sobre su nivel será hecho más adelante.

Pero el debut del ex Racing no sólo interesó en nuestro país y también fue visto del otro lado de la cordillera, en Argentina. En la prensa trasandina siguen atentamente la primera experiencia internacional del arquero y no tuvieron problemas para calificar su primer partido con Colo Colo como malo.

“Lejos de deslumbrar, Orion tuvo un estreno oficial para el olvido, ya que en el arranque de la Copa Chile, Colo Colo sufrió una rotunda derrota por 4-1 ante Deportes La Serena, un conjunto de la Primera B trasandina (…) su estreno dejó un récord negativo, ya que se convirtió en uno de los arqueros con peor desempeño en un debut en ese equipo. Hacía nueve años que un arquero de Colo Colo no debutaba con cuatro goles en contra, desde Raúl Olivares en febrero de 2008″, señala La Nación en su edición digital.

Olé, en tanto, tituló “Orión con el pie izquierdo”, aunque le quitó responsabilidad en los goles: “Sólo tuvo responsabilidad en el segundo gol del rival, convertido por Jonathan Suazo. Nada que hacer en los dos de Mosquera (el primero y el cuarto) ni el tercero, un penal concretado por Becica. Tuvo responsabilidad en el segundo pero evitó varios“.

Finalmente, Diario Popular aseguró que Orión se “comió cuatro goles” y destacan los comentarios en las redes sociales donde no están nada conformes con su actuación. “El ex portero de Racing Club y Boca Juniors estuvo lejos del nivel mostrado en sus tiempo xeneizes y más cerca del que le llevó a perder el puesto en la Academia de Cocca”, concluyen.