El desastre en La Serena terminó con una fuerte discusión en el camarín de Colo Colo

En completo silencio y cada uno por su lado. Así fue la salida de los jugadores de Colo Colo del camarín del estadio La Portada tras la estrepitosa goleada que sufrieron ante los La Serena por 4-1, en la ida de la primera ronda de la Copa Chile.

Además de la impotencia por el duro resultado sufrido en la cuarta región, el ánimo de los jugadores no era el mejor por un hecho que generó nuevos roces al interior del camarín. Luego de la derrota, uno de los referentes del plantel, según contaron a El Gráfico Chile, recriminó en duros términos a sus compañeros por el pobre nivel mostrado ante los Granates. La crítica iba dirigida a que en el partido no se vio nada de lo que habían ensayado en las tres semanas de pretemporada, además de no concluir ninguna de las jugadas que Pablo Guede empezó a preparar desde el lunes.

Con esta dura recriminación, los ánimos se caldearon y los jugadores estuvieron discutiendo en el camarín, además de recibir duras palabras por parte de miembros del cuerpo técnico y tener la presencia de Aníbal Mosa. Tras la improvisada reunión, que duró cerca de 50 minutos y donde nadie se movió, el semblante de nadie era bueno y así se notó en la breve conferencia de prensa que brindó Guede, la que se atrasó por esta pelea y donde sólo respondió tres preguntas de manera muy autocrítica.

Colo Colo empezó con el pie izquierdo su defensa del título en la Copa Chile y seguramente durante la semana seguirán abundando las caras largas. Al menos, el lunes tendrán libre y podrán calmar la situación para cuando vuelvan el martes a entrenar.