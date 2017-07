El millonario James Harden: firmó la extensión de contrato más cara de la historia de la NBA

Houston Rockets firmó este sábado a su estrella James Harden con una extensión de contrato por un valor reportado de 228 millones de dólares, el contrato más jugoso en la historia de la NBA.

El diario Houston Chronicle informó que el valor exacto del acuerdo, que mantendrá a Harden bajo contrato por seis años, dependerá de las futuras cifras de salarios de la liga. De esta manera, el “Barba” Harden estará ligado a la franquicia tejana hasta la temporada 2022-23.

“Houston es un hogar para mí. El propietario Leslie Alexander ha demostrado que está totalmente comprometido a ganar y mis compañeros y yo vamos a seguir poniendo empeño en el trabajo para mejorar y competir por el título“, acotó Harden en un comunicado.

El base de Houston aún gozaba de dos años de contrato por 59 millones de dólares y firmó ahora una extensión de cuatro temporadas hasta de 169 millones de dólares, o alrededor de 228 millones de dólares en las próximas seis temporadas. Así, ganará un promedio de más de 42 millones de dólares por año.

OFFICIAL: Rockets Owner Leslie Alexander announced the team has signed @JHarden13 to a 4-year contract extension. https://t.co/KRAX5FsPDX pic.twitter.com/o0KRTcEsvT

— Houston Rockets (@HoustonRockets) July 8, 2017