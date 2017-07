Fue un susto: Jugador del Ajax que sufrió arritmia en pleno partido se encuentra fuera de peligro

Dramáticos momentos se vivieron en un amistoso en Austria entre Werder Bremen y Ajax cuando Abdelhak Nouri, jugador de los holandeses, cayó desplomado en el césped sin motivo alguno. El joven futbolista sufrió una arritmia cardíaca y debió ser trasladado en helicóptero al hospital más cercano.

La situación no es para nada sencilla, ya que en el centro médico de Innsbruck el holandés está en coma inducido, aunque sin riesgo vital. Así lo indicó el club tulipán en su Twitter oficial: “Noticias de Nouri: está en cuidados intensivos y mantenido en coma artificial, pero está fuera de peligro“.

Además, Miel Binrkhuis, jefe de prensa del “ajacieden” aseguró que se espera una mejor evolución a partir del lunes, también confirmó que la familia del jugador viajará hasta Austria para acompañarlo.

Para cerrar, el club anunció también que el entrenamiento de este lunes, el primero de la pretemporada que iba a estar abierto para los hinchas, fue cancelado.

UPDATE NOURI | #Ajax have landed in Amsterdam. Latest update on Nouri: he is on intensive care and kept asleep, but he's out of danger.

— AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) July 8, 2017