Colo Colo en alerta ante inminente partida de Paulo Díaz al Inter de Milán

El defensor chileno de San Lorenzo de Argentina y de la Selección nacional, Paulo Díaz, podría dar el gran salto de su carrera futbolística, tras un año y medio en el fútbol trasandino.

Esto porque el Inter de Milán, cuadro donde aún milita Gary Medel, estaría dispuesto a pagar una alta suma de dinero para quedarse con el promisorio zaguero nacional de 21 años.

Según cuentan a El Gráfico Chile, el elenco italiano pagaría 5 millones de dólares por el pase del chileno, que llegó al cuadro de Boedo a principios de 2016 desde Colo Colo, por petición de Pablo Guede, por entonces DT de los trasandinos.

Pero no sólo San Lorenzo está atento a esta movida, también lo está el Cacique. Ya que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) ordenó a los argentinos a pagarle al subcampeón nacional los US$ 900 mil que le adeuda de la mitad del pase del futbolista. Hoy esa deuda es de US$ 700 mil.

En 2016, el cuadro trasandino sólo pagó cien mil dólares de la operación, por lo que Blanco y Negro recurrió a este organismo, el que falló a favor de los albos. Con esta operación, habrían dineros frescos para que el elenco colocolino reciba lo que le adeudan.