Llega a reemplazar a Terry: el alemán Rudiger es nuevo jugador del Chelsea

El defensor central alemán, Antonio Rudiger, completó una gran campaña en la anterior temporada de la Serie A con la Roma, actuaciones que le valieron el interés del Chelsea, vigente campeón de la Premier League.

Además, la excelente performance del zaguero en la Copa Confederaciones de Rusia donde fue titular en los teutones, campeones del torneo superando en la final a Chile, convenció a los Blues de cerrar el fichaje.

El conjunto que dirige Antonio Conte habría desembolsado 35 millones de euros por la carta del surgido en el Stuttgart, en un contrato que lo liga con los ingleses por las próximas cinco temporadas. El vínculo contempla, además, otros cinco millones de la divisa europea por objetivos y rendimiento.

El defensa se transformó así en la segunda incorporación para el monarca inglés, tras la llegada de Willy Caballero desde el Manchester City. El germano utilizará la camiseta número 2 y reemplazará en el plantel (posicionalmente) al histórico John Terry quién se marchó libre al Aston Villa.

En su llegada a Londres, el futbolista entregó sus primeras impresiones: “Es una gran sensación, no todos los jugadores tienen la oportunidad de unirse a un club enorme como este. Estoy deseando reunirme con mis nuevos compañeros y estoy muy orgulloso de ser jugador del Chelsea“, aseguró.

