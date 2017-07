Trastienda de La Portada: Los insultos a Guede marcaron la goleada a Colo Colo

Colo Colo comenzó con el pie izquierdo la defensa del título de Copa Chile. Los duros trabajos de pretemporada parecieron no servirle a los albos y fueron goleados por 4-1 ante Deportes La Serena en el estadio La Portada, en el partido de ida de la primera ronda del torneo.

En la cuarta región, el “fuera Guede” se escuchó con claridad mientras los papayeros hacían ver mal a un equipo que tendrá que mejorar si quiere llegar a un nuevo título.

Todo el plantel en el estadio

Colo Colo terminó este domingo su estadía de dos semanas en La Serena. Después de una intensa pretemporada, los albos enfrentaron a los locales por la primera ronda de la Copa Chile y fueron goleados por 4 a 1. La goleada fue presenciada por cerca de diez mil personas y entre los espectadores estaban todos los jugadores que no fueron citados para este encuentro, quienes sufrieron con la caída y se retiraron al camarín tras el tercer gol que le marcaron a sus compañeros.

La familia de Esteban Paredes sufrió

A un costado de los jugadores que no fueron citados había otros especiales hinchas: la esposa de Esteban Paredes y el hijo mayor del goleador albo. La familia del Tanque sufrió por la goleada, pero tuvieron una pequeña alegría con el golazo que hizo el delantero y que fue el único descuento del partido.

Aníbal Mosa desencajado

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no podía creer la goleada de la que era víctima su equipo. Es que el puertomontino le entrega su absoluto respaldo a Pablo Guede, pero una temprana eliminación en Copa Chile puede costarle las primeras críticas de hinchas y del sector de la directiva que no lo apoya en sus decisiones. Además, fue insultado por algunos hinchas en la tribuna al final del partido.

Jorge Valdivia en una caseta

Pese a que no jugó, Jorge Valdivia se llevó varias miradas en La Serena y fue uno de los más requeridos por los hinchas al momento de pedir fotografías y autógrafos. Es que como no estaba citado, el Mago estaba en la tribuna viendo el encuentro. Eso hasta los 33, cuando se paró y no volvió más. El resto del partido lo vio en una de las casetas del recinto deportivo.

Insultos para Pablo Guede

La estrepitosa derrota que dejó a Colo Colo al borde de la eliminación de Copa Chile no cayó bien en los hinchas. Por eso, una vez que terminó el encuentro, los insultos fueron todos dirigidos para el técnico y muchos, incluso, pidieron su salida.

El penal que nadie entendió

Todos quedaron “plop” con la decisión del árbitro Jorge Osorio de sancionar penal tras el resbalón de Felipe Venegas en el área. Los jugadores que no estaban citados se miraron y le preguntaron a los periodistas que estaban en las casetas si había sido falta. Fue tan claro el error arbitral que nadie creía lo que había sancionado el juez.

Retorno de inmediato a Santiago

Colo Colo regresó este domingo a Santiago apenas terminado el partido en La Serena. Ahora, tendrán libre el lunes y volverán el martes a los entrenamientos. Luego, el miércoles, se medirán ante Huachipato en la Noche Alba.