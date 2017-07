Leo Valencia llegó a Río para pasar la revisión médica y firmar con Botafogo

Leonardo Valencia fue uno de los jugadores nacionales que provocó mayor interés en este período de transferencias, sobre todo, en el mercado sudamericano ya que equipos como Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Vasco da Gama y Boca Juniors lo querían entre sus filas.

Sin embargo, el volante chileno se decidió por el Fogao, según el sitio brasileño Globoesporte. El ex Palestino arribó a Río de Janeiro este domingo para hacerse la revisión médica de rigor y firmar el contrato que lo ligará por tres años con la institución carioca.

El seleccionado chileno estuvo acompañado por Fernando Felicevich, su representante y conocido empresario en el mundo futbolístico ya que tiene a varias figuras de la Roja como sus representados. Valencia no quiso hablar con la prensa en suelo brasileño.

El cuadro adiestrado por Jair Ventura ve en el chileno al reemplazante ideal de Walter Montillo, ex jugador de la U, quién se retiró definitivamente del fútbol producto de las lesiones que lo afectaron desde su llegada.

Todo esto, con miras a la participación del elenco carioca en la Copa Libertadores, torneo en el que se encuentra en octavos de final enfrentando al Nacional uruguayo. En la ida venció por 1-0 en el Gran Parque Central de Montevideo.

Eso si, el ex jugador de Unión la Calera y Wanderers no podría disputar esta fase del torneo continental, ya que no fue inscrito en la lista de buena fe. Si podría jugar a partir de los cuartos de final con el cuadro brasileño.

Además del chileno, los cariocas se reforzarían con el argentino Andrés Rios, proveniente de Defensa y Justicia y el delantero del Corinthians, Luciano, para completar su plantel para la segunda mitad del 2017.