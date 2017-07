Wayne Rooney concretó su regreso al Everton: "Vuelvo a mi casa"

Wayne Rooney, máximo goleador en la historia de la selección inglesa y del Manchester United, anunció este domingo que abandona Old Trafford y regresa al Everton de Liverpool, su club formador, en un comunicado.

“Dije hace un tiempo que el único club de la Premier League en el que podría jugar aparte del Mánchester United era el Everton, por lo que estoy encantado de que el fichaje se haya concretado y vuelvo a mi casa“, dijo el jugador, de 31 años.

El anuncio se produce un día después del anuncio de la llegada a Old Trafford del delantero internacional belga Romelu Lukaku, por un monto récord de 85 millones de euros, que podría sobrepasar los 100 millones si se cumplen una serie de variables.

📝 | We're delighted to bring @WayneRooney back to #EFC ! He signs from @ManUtd , 2 year deal. #WelcomeHomeWayne

💙 | @WayneRooney has recorded this message for Evertonians… #WelcomeHomeWayne pic.twitter.com/nPnmni3mJj

Excited to be back at @Everton. Can't wait to meet up with @RonaldKoeman and the lads! #EFC 🔵 pic.twitter.com/0CjD0i1aXg

— Wayne Rooney (@WayneRooney) July 9, 2017